ROSETO, LA CASERMA DEI CARABINIERI DEVE RESTARE IN VIA BASILICATA

Non è possibile avallare la scelta dell’amministrazione comunale”, esordisce la Consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “sullo spostamento della Caserma dei Carabinieri dal centro della Città, in cui è stata per oltre 40 anni, anord, in Via Marcacci.

Bene che il Comune di Roseto prosegua l’iter per elevare aTenenza la Caserma dei carabinieri, in sinergia con Prefettura e Comando Provinciale dell’Arma, bene che si vada avanti per ottenere il finanziamento di c. 9 milioni di euro per la realizzazione della nuovastruttura, ma, occorre che questa rimanga in Via Basilicata”.

“Una localizzazione”,intervengono Marco Tritella (M5S), Mario Mazzoni e Donatela Di Cesare (AVS), Marco Palermo (PRC), Marco Sacchetti e Paola Aloisi (Gruppi Civici Progressisti), “facilmente raggiungibile da tutti i cittadini, che ha sempre consentito al Comando di garantire la massima presenza, visibilità e prossimità alle esigenze della comunità rosetana, fungendo da centro di ascolto, rassicurazione e risposta rapida, migliorando la sicurezza percepita e l'efficacia dei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento, anche per la ricezione del pubblico”.

“In questi anni la centralità della Caserma”, riprende la capogruppo, “ha facilitato l'accesso per i cittadini nella denunciadi reati, nella richiesta di informazioni o nella ricezione di notifiche, riducendo i tempi di risposta, rafforzando il ruolo dei Carabinieri come punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e il benessere della cittadinanza, migliorandone la capacità di intervento e la relazione con il territorio

Un presidio centrale che permette una migliore copertura e un controllo più efficace delle aree più densamente popolate e sensibili della Città e, l’elevazione a Tenenza, in presenza di una struttura adeguata, migliorerà ulteriormente tali fondamentali attività.

Lo abbiamo detto a chiare lettere all’indomani del consiglio comunale del 31.7.24, lo ribadiamo con forza oggi”, conclude la consigliera, “dopo l’annuncio del progetto da 9 mln di euro, essendoci, tra l’altro, la possibilità di spostare, momentaneamente, durante il corso dei lavori di demolizione e ricostruzione della Caserma, il Comando della Stazione dei Carabinieri nei locali di proprietà comunalesiti in Piazza Primo Maggio, senza creare particolari disagi”.

Gruppo consiliare liberi progressisti:

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra

Partito della Rifondazione Comunista

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa