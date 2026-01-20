×

Avviso

Non ci sono cétégorie

ROSETO, LA CASERMA DEI CARABINIERI DEVE RESTARE IN VIA BASILICATA

ciancione.jpeg

Non è possibile avallare la scelta dell’amministrazione comunale, esordisce la Consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti,  sullo spostamento della Caserma dei Carabinieri dal centro della Città,  in cui è stata per oltre 40 anni,  anord, in Via Marcacci.

Bene che il Comune di Roseto prosegua l’iter per elevare  aTenenza la Caserma dei carabinieriin sinergia con Prefettura e Comando Provinciale dell’Arma, bene che si vada avanti per  ottenere il finanziamento  di c. 9 milioni di euro per la realizzazione della nuovastrutturamaoccorre che questa  rimanga in Via Basilicata.

Una localizzazione,intervengono Marco Tritella (M5S), Mario Mazzoni e Donatela Di Cesare (AVS), Marco Palermo (PRC), Marco Sacchetti e Paola Aloisi (Gruppi Civici Progressisti), facilmente raggiungibile da tutti i cittadini,  che ha sempre consentito al Comando di garantire  la massima presenza, visibilità e prossimità alle esigenze della comunità rosetana, fungendo da centro di ascolto, rassicurazione e risposta rapida, migliorando la sicurezza percepita e l'efficacia dei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento, anche per la ricezione del pubblico.

In questi anni la centralità della Caserma, riprende la capogruppo, ha  facilitato l'accesso per i cittadini nella  denunciadi  reati, nella richiesta di informazioni o nella ricezione di notifiche, riducendo i tempi di rispostarafforzando il ruolo dei Carabinieri come punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e il benessere della cittadinanza, migliorandone la capacità di intervento e la relazione con il territorio

Un presidio centrale che permette una migliore copertura e un controllo più efficace delle aree più densamente popolate e sensibili della Città el’elevazione a Tenenzain presenza di una struttura adeguata, migliorerà ulteriormente tali fondamentali attività. 

Lo abbiamo detto a chiare lettere all’indomani del consiglio comunale del 31.7.24lo ribadiamo   con forza oggi, conclude la consigliera,  dopo l’annuncio del progetto da 9 mln di euro, essendoci, tra l’altro, la possibilità di spostaremomentaneamente, durante il corso dei lavori di  demolizione  e ricostruzione della Casermail Comando della Stazione dei Carabinieri nei locali  di proprietà comunalesiti  in Piazza Primo Maggio, senza creare particolari disagi.

Gruppo consiliare liberi progressisti:

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra 

Partito della Rifondazione Comunista

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa