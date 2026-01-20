NEUROLOGO AL PRESIDIO ASL DI CASTEL CASTAGNA, NUOVO SERVIZIO DA MARZO 2026

Da marzo 2026 il Presidio ASL di Castel Castagna amplia l’offerta sanitaria con una nuova prestazione: sarà attivo un medico neurologo ogni martedì, dalle ore 9:00 alle 13:00, a disposizione dell’utenza del territorio. Un potenziamento importante per la medicina di prossimità, che va ad aggiungersi ai servizi già presenti nella struttura. Nel presidio, infatti, vengono effettuati prelievi ematici tutti i lunedì mattina, mentre è garantita la presenza del personale infermieristico dal lunedì al venerdì per attività di medicheria e supporto. Prosegue inoltre l’attività dell’ostetrica, già operativa con le prestazioni consultoriali. Per accedere ai servizi disponibili sarà sufficiente prenotare tramite il CUP ospedaliero, contattando il numero dedicato. Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Rosanna De Antoniis, che sottolinea il valore del rafforzamento dei presidi sanitari nelle aree interne: «Grande soddisfazione poter constatare come il presidio ASL di Castel Castagna si arricchisca di prestazioni necessarie ed essenziali per tutto il territorio. Per le aree interne poter contare su questi presidi di medicina territoriale significa, oltre a decongestionare la filiera sanitaria, migliorare altresì la qualità della vita delle persone che vi abitano mediante l’accesso alle prestazioni sanitarie che diventano accessibili direttamente sul territorio». La prima cittadina ha quindi ringraziato i soggetti istituzionali coinvolti nel potenziamento dell’offerta sanitaria: il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il direttore generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, il presidente della V Commissione Salute della Regione Abruzzo Paolo Gatti e la consigliera Marilena Rossi, evidenziando «lo straordinario lavoro di squadra» a beneficio della popolazione locale.