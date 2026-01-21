NARDOCCI CONFERMATO ALLA GUIDA DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: LE CONGRATULAZIONI DI GATTI

Massimiliano Nardocci è stato confermato dal Governo alla guida della Direzione regionale dell’Ufficio scolastico dell’Abruzzo. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal presidente della V Commissione consiliare della Regione Abruzzo, Paolo Gatti, che ha diffuso un comunicato stampa per esprimere apprezzamento e auguri di buon lavoro.

“Sono particolarmente lieto per la scelta del Governo di confermare il dott. Massimiliano Nardocci alla guida dell’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo”, scrive Gatti, sottolineando la collaborazione istituzionale maturata negli anni con il direttore.

Nel messaggio vengono evidenziate le qualità personali e professionali del dirigente: “Ho avuto modo, negli anni, di collaborare in tante circostanze con il direttore Nardocci, del quale ho sempre apprezzato le doti umane e le capacità professionali”.

Secondo il presidente della Commissione, la conferma rappresenta un elemento di continuità importante per il sistema scolastico regionale: “Sono certo che la sua esperienza ed il suo equilibrio, unite alla sua inclinazione al dialogo istituzionale, garantiranno stabilità ed una guida sicura alla scuola abruzzese nei prossimi anni”.

Gatti conclude con le congratulazioni ufficiali “miei personali ed a nome della V Commissione consiliare – competente in materia di istruzione e formazione – della Regione Abruzzo”, rivolte a Nardocci per l’incarico confermato.