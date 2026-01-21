VIDEO/ CAMPLI PUNTA SUI CAMMINI DELLA FEDE: IL COMUNE ALLA BIT DI MILANO PER LA 12ª VOLTA

Campli si prepara a tornare alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT): sarà la dodicesima partecipazione del Comune alla manifestazione dedicata alla promozione delle destinazioni turistiche, con un focus preciso che guarda ai sentieri religiosi e al turismo legato alla spiritualità. Una scelta strategica, spiegano dall’amministrazione, che mira a valorizzare percorsi, tradizioni e luoghi identitari del territorio, intercettando un segmento in crescita e sempre più apprezzato anche fuori regione. Soddisfatto il sindaco Federico Agostinelli, che sottolinea il valore della BIT come vetrina nazionale e internazionale per far conoscere Campli e le sue potenzialità. Secondo il primo cittadino, la presenza a Milano rappresenta un’occasione concreta per rafforzare l’immagine del comune, promuovere nuove forme di accoglienza e consolidare la rete con operatori e realtà del settore. “La BIT – evidenzia Agostinelli – dà un grande impulso al territorio”, rimarcando l’importanza di investire su eventi capaci di generare visibilità e ricadute sul comparto turistico locale, dalle strutture ricettive ai servizi, fino alle attività culturali. L’obiettivo è presentare Campli come meta capace di unire storia, identità e cammini, puntando su un turismo lento e sostenibile, legato alla scoperta del paesaggio e dei luoghi di culto. Un’offerta che, nelle intenzioni del Comune, può diventare leva di sviluppo e attrattività per l’intero comprensorio. Con la partecipazione alla BIT, Campli rilancia quindi la propria vocazione turistica e guarda al futuro con una proposta mirata: promuovere la dimensione religiosa e i percorsi di fede come elemento distintivo nella narrazione del territorio.