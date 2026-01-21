WELFARE, NUOVI FONDI PER LE “COLLINE DEL MEDIO VOMANO”: ARRIVANO TAXI FARMACEUTICO E BORSE LAVORO

Nuove risorse per potenziare i servizi sociali nei Comuni di Basciano, Cermignano, Canzano, Castellalto e Penna Sant’Andrea. L’Unione di Comuni “Colline del Medio Vomano” annuncia di aver ottenuto dalla Regione Abruzzo un finanziamento pari a 46.063,25 euro, destinato ad ampliare le funzioni sociali e gli interventi di welfare sul territorio.

Il contributo è stato assegnato in seguito alla presentazione di un progetto specifico dell’Unione che, in graduatoria, si è classificato al primo posto ex aequo con un’altra Unione, risultato che – sottolineano dall’ente – conferma la qualità della proposta e il lavoro svolto.

Tra le azioni previste spicca l’attivazione del taxi farmaceutico, un servizio rivolto alle fasce più fragili della popolazione, pensato per chi, a causa di difficoltà logistiche o condizioni personali, non riesce a ritirare autonomamente i farmaci o a rispettare i tempi ordinari.

Il finanziamento consentirà inoltre di istituire borse lavoro dedicate a soggetti fragili, con l’obiettivo di favorire opportunità di inclusione sociale e percorsi concreti di accompagnamento verso una maggiore autonomia.

Nel pacchetto di interventi rientrano anche iniziative di formazione e informazione sulle dipendenze, con un focus specifico sulla ludopatia, fenomeno in crescita e spesso sottovalutato. Un ulteriore capitolo del progetto sarà dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, anche attraverso l’installazione di panchine blu e inclusive nei cinque comuni dell’Unione, come segno visibile di attenzione e cultura dell’inclusione.

“Sono misure concrete, pensate per rispondere a bisogni reali e quotidiani, soprattutto delle persone più fragili e delle loro famiglie”, dichiara il presidente dell’Unione, Nicola Salini. “Questo finanziamento ci permette di fare un passo in avanti sul welfare e di rafforzare una rete territoriale che deve essere sempre più vicina, accessibile ed efficace”.

Salini evidenzia tuttavia come restino molte esigenze ancora in attesa di risposte adeguate: “Pur consapevoli che tante altre necessità dovranno trovare maggiore disponibilità economica per migliorare e aumentare le risposte ai cittadini e a chi vive con difficoltà il bisogno di servizi sociali”.

Il presidente conclude ringraziando “il vicepresidente Maria Marsili, la Giunta e l’Assemblea dell’Unione per il supporto alle scelte dell’Ente” e “gli uffici e il Segretario per il lavoro svolto, che ha consentito di raggiungere questo importante risultato”.