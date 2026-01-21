TEATRO COMUNALE DI ATRI, ARRIVANO ALTRI 30MILA EURO DALLA REGIONE PER IL 2026

Nuove risorse per il Teatro Comunale di Atri, che si conferma presidio culturale di riferimento per la città e per il territorio. Il Comune ha ottenuto infatti un ulteriore contributo regionale di 30mila euro per l’annualità 2026, destinato alla gestione e al funzionamento della struttura.
Lo stanziamento rientra nel quadro dell’approvazione della Legge di Bilancio regionale 2026–2028, con la quale la Regione Abruzzo ha previsto un fondo complessivo pari a 210mila euro a sostegno dei teatri comunali di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo. Il contributo sarà reso disponibile a seguito dell’accertamento delle maggiori entrate regionali.
Per Atri si tratta di un risultato significativo che va a rafforzare il sostegno già ottenuto nei mesi scorsi: il Comune, infatti, aveva ricevuto 20mila euro a fine dicembre 2025 attraverso il Bando Cultura. Le nuove risorse permetteranno quindi di aumentare la sostenibilità gestionale del Teatro e consolidarne le attività.
“Questo ulteriore contributo – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – conferma l’attenzione della Regione Abruzzo nei confronti dei presìdi culturali e, in particolare, del Teatro Comunale di Atri. Si tratta di una risorsa importante che consentirà di rafforzarne la gestione a beneficio dell’intera comunità”.