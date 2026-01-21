IL COMUNE CERCA SITI PRIVATI A COSTO ZERO PER LE UNIONI CIVILI

Con un Atto pubblicato questa mattina, l’Amministrazione Comunale di Teramo divulga un Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di privati a concedere ad uso gratuito strutture ricettive, edifici, ville aventi rilevanza storica, architettonica, ambientale, artistica o che comunque rappresentino luoghi di interesse dove celebrare matrimoni civili e unioni civili, al di fuori della casa comunale.
Si dà in tal modo seguito a quanto già avviato nel 2022 quando venivano concessi con la stessa finalità alcuni edifici o siti pubblici, quali la Villa Comunale o il Castello Della Monica. Ora l’invito viene esteso a privati, comprendendo anche enti o associazioni. L’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione e promozione del territorio, ma anche di offrire l’opportunità di fruire di luoghi di particolare suggestione per eventi così significativi.
Con l’Avviso, l’ente invitai proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di strutture particolarmente adatte alla finalità perseguita, a presentare istanza - manifestazione di interesse a concedere al Comune idoneo locale/spazio ai fini dell’istituzione di “Uffici separati di Stato Civile” per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili.
Tutti i dettagli e la modulistica,figurano nell’apposito atto pubblicato all’Albo Pretorio on-line.
UFFICIO STAMPA COMUNE DI TERAMO