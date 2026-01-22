“CASETTA DEL RISTORO”, IL COMUNE RIAPRE I TERMINI: VIA ALLA CONCESSIONE DEL BAR PER 10 ANNI

Il Comune avvia ufficialmente la procedura per l’affidamento in concessione del servizio bar presso l’immobile comunale denominato “La Casetta del Ristoro”. Con la Determinazione dirigenziale n. 25 del 22 gennaio 2026 (Registro generale n. 83), l’Area Lavori Pubblici integra la precedente determina a contrarre n. 2252 del 13 ottobre 2025, definendo in modo puntuale riferimenti normativi, requisiti di partecipazione e criteri operativi della gara. La procedura sarà una gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108). La concessione avrà durata decennale, con consegna dell’immobile a seguito dell’espletamento degli atti di gara. Il valore stimato della concessione è pari a 694.400 euro.

CONCESSIONE GRATUITA, MA SERVIZIO CON FINALITÀ SOCIALI

Tra gli elementi evidenziati nel provvedimento, anche la scelta dell’amministrazione di concedere l’immobile a titolo gratuito, motivata dal “rilevante interesse sociale” perseguito dal Comune e già indicata nell’indirizzo politico-amministrativo richiamato nella documentazione.

Il bando – viene ribadito – non comporta impegni diretti di spesa per l’ente e dunque non necessita di visto contabile di copertura finanziaria.

CHI PUÒ PARTECIPARE: SOLO COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Uno dei passaggi centrali dell’integrazione riguarda i requisiti di ammissione: potranno presentare offerta esclusivamente le cooperative sociali di tipo B, disciplinate dalla legge 381/1991, cioè quelle finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso attività produttive o di servizio. Tra i requisiti richiesti: assenza di cause di esclusione (Codice appalti); iscrizione agli albi previsti (cooperative e cooperative sociali); iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con il servizio; almeno due esperienze pregresse in servizi analoghi nel periodo 2016-2025. È inoltre prevista la partecipazione in forma singola o associata (RTI/consorzi), ma con un vincolo netto: i raggruppamenti potranno essere costituiti solo da cooperative sociali di tipo B.