AZIONE PRESENTERÀ UNA PROPRIA LISTA ALLE ELEZIONI PROVINCIALI DI TERAMO

Azione AlessioDEgidioAzione presenterà una propria lista alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo, in programma tra febbraio e marzo. È una scelta politica chiara e identitaria, assunta dal direttivo provinciale, che si inserisce in un percorso di crescita e radicamento già dimostrato nei fatti dai risultati ottenuti nelle scorse competizioni”. Lo afferma Alessio D’Egidio, segretario provinciale di Azione, annunciando la decisione ufficiale del partito. “Alle ultime elezioni provinciali – prosegue D’Egidio – Azione ha superato il 10 per cento delle preferenze, eleggendo un consigliere e affermandosi come forza determinante negli equilibri del Consiglio. Un risultato che ha certificato la qualità della proposta politica e della classe dirigente messa in campo”. “L’obiettivo di Azione – conclude il segretario provinciale – è ricostruire e rafforzare una presenza politica riconoscibile e responsabile a livello provinciale, fondata su amministratori competenti e su una classe dirigente coerente e affidabile, che ha dimostrato spirito di servizio e capacità di incidere.”