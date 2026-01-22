AZIONE PRESENTERÀ UNA PROPRIA LISTA ALLE ELEZIONI PROVINCIALI DI TERAMO

Azione presenterà una propria lista alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo, in programma tra febbraio e marzo. È una scelta politica chiara e identitaria, assunta dal direttivo provinciale, che si inserisce in un percorso di crescita e radicamento già dimostrato nei fatti dai risultati ottenuti nelle scorse competizioni”. Lo afferma Alessio D’Egidio, segretario provinciale di Azione, annunciando la decisione ufficiale del partito. “Alle ultime elezioni provinciali – prosegue D’Egidio – Azione ha superato il 10 per cento delle preferenze, eleggendo un consigliere e affermandosi come forza determinante negli equilibri del Consiglio. Un risultato che ha certificato la qualità della proposta politica e della classe dirigente messa in campo”. “L’obiettivo di Azione – conclude il segretario provinciale – è ricostruire e rafforzare una presenza politica riconoscibile e responsabile a livello provinciale, fondata su amministratori competenti e su una classe dirigente coerente e affidabile, che ha dimostrato spirito di servizio e capacità di incidere.”