TERAMO, AUMENTA IL COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI: +37% RISPETTO AL 2025

Il Comune di Teramo aggiorna al rialzo il compenso del Collegio dei Revisori dei conti. È quanto prevede la proposta di deliberazione consiliare n. 4328 del 18 dicembre 2025, predisposta dall’Area Programmazione strategica su indirizzo dell’Assessore al Bilancio. L’adeguamento riguarda Presidente e due componenti del Collegio dei Revisori nominato con DCC n. 43 del 6 agosto 2024 per il triennio 2024/2027 (presidente Antonio Iulianella, componenti Fabio Ferrara e Guido Berardi).

Quanto prendevano nel 2025

Secondo la documentazione allegata alla proposta, i compensi lordi annui attualmente in vigore (quindi 2025) sono: Componenti effettivi: 12.700 euro ciascuno

Presidente (+50%): 19.050 euro

Totale complessivo annuo: 44.450 euro.

I nuovi importi: scattano dal 1° gennaio 2026 come previsto dalla norma. Il provvedimento stabilisce un incremento a decorrere dal 1 gennaio 2026 (annualità 2026-2027), ricalcolando l’importo in base alla popolazione e applicando le maggiorazioni previste dal D.M. 21 dicembre 2018.

I nuovi compensi aggiornati risultano:

Componenti effettivi: 17.460 euro ciascuno

Presidente: 26.190 euro

Totale complessivo annuo: 61.110 euro.

L’aumento rispetto allo scorso anno (2025)

Il confronto con gli importi 2025 evidenzia un incremento netto:

Componenti: da 12.700 a 17.460 euro

➝ +4.760 euro ciascuno (+37,5%)

Presidente: da 19.050 a 26.190 euro

➝ +7.140 euro (+37,5%)

Totale Collegio: da 44.450 a 61.110 euro

➝ +16.660 euro complessivi (+37,5%)

Perché aumenta: popolazione e nuove attività

Il Comune motiva l’aggiornamento con: la popolazione residente al 1° gennaio 2025 pari a 51.539 abitanti, che colloca Teramo nella fascia 20.000–59.999;

l’opportunità di adeguare i compensi in relazione a ulteriori compiti, tra cui controlli sui flussi di cassa, verifiche sugli equilibri di bilancio, attività connesse al PNRR, nuove procedure e adempimenti contabili (contabilità accrual sperimentale 2025 e regime 2026).

La copertura finanziaria dell’aumento è indicata nei capitoli del bilancio di previsione 2025/2027 (capitolo 10/5 “indennità di carica ai revisori dei conti” per 2026 e 2027). Questo punto va in consiglio comunale prossimamente e lunedì in commissione consiliare.