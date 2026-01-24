VIDEO/ MOTE, IL PIANO DA 1,8 MILIONI: TEAM E COMUNE AL BIVIO, SCADENZA IL 10 FEBBRAIO PER IL TRIBUNALE

TeAm e Comune di Teramo stanno lavorando a un piano da 1,8 milioni di euro per evitare il fallimento del MoTe e garantire la continuità dei servizi rifiuti. Esclusa la fusione, la soluzione più concreta è la cessione di un ramo d’azienda: TeAm acquisirebbe la parte utile della società per potenziare i servizi sul territorio. Il piano deve essere presentato entro il 10 febbraio al Tribunale, ma ci sono passaggi obbligati (controllo analogo e via libera degli azionisti/Comune) che rischiano di rallentare tutto. Senza un intervento rapido, il fallimento del MoTe resta molto probabile. Il Sindaco di Teramo fa il punto della situazione.