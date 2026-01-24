VIDEO/ PASSERELLA AL PARCO FLUVIALE, RABBUFFO SOLLECITA IL COMUNE: “SERVONO CHIARIMENTI”

Si torna a parlare della passerella in costruzione al Parco fluviale, realizzata dalla Costruttori Teramani. L’argomento è tornato al centro dell’attenzione dopo l’ultima commissione consiliare, ma per il consigliere Berardo Rabbuffo la questione è tutt’altro che chiusa. Rabbuffo, infatti, vuole vederci chiaro e chiede all’amministrazione di spiegare per quale motivo non sia stata ancora riconvocata un’altra commissione dedicata al tema. Secondo il consigliere, mancano ancora passaggi fondamentali e soprattutto chiarimenti: “L’argomento deve essere ancora chiarito”, ribadisce, sollecitando una nuova convocazione per fare piena luce su tempi, modalità e iter dell’intervento.

