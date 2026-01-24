TORTORETO/ CIMITERO COMUNALE, VIA LIBERA AL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA: INVESTIMENTO DA 83 MILA EURO

Via libera dalla Giunta comunale al progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Cimitero Comunale. L’intervento, atteso da tempo e ora aggiornato sotto il profilo tecnico, è stato approvato ufficialmente nell’ultima seduta dell’organo esecutivo, segnando un passaggio fondamentale per il miglioramento del decoro e della sicurezza dell’area cimiteriale.

L’Ufficio Lavori Pubblici ha già avviato le procedure per l’affidamento dei lavori, che prevedono un investimento complessivo pari a 83.000 euro. Gli interventi interesseranno sia le strutture edilizie sia la componente impiantistica, con l’obiettivo di rendere gli spazi più sicuri e funzionali per cittadini e visitatori.

Nel dettaglio, il progetto comprende la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, oltre alla posa di passamani e ringhiere in acciaio zincato lungo i muretti interni. Sono inoltre previsti interventi di risanamento strutturale sui frontalini e sui cornicioni del Padiglione Est Santa Margherita e sul parapetto adiacente al Padiglione Sant’Antonio.

Particolare attenzione è riservata anche agli aspetti legati alla sicurezza e al decoro: le scalinate in marmo saranno sottoposte a idrolavaggio e dotate di nastri antiscivolo, mentre due camminamenti pedonali saranno completamente rifatti. Sul fronte impiantistico, infine, è in programma il rifacimento dei quadri elettrici e la sistemazione dell’illuminazione.

Accanto agli interventi di manutenzione immediata, l’Amministrazione comunale conferma lo sguardo rivolto al futuro. Entro la fine del mese è infatti prevista l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di circa 800 nuovi loculi, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Un’opera considerata strategica e necessaria, pensata per rispondere alle esigenze della comunità nei prossimi anni e garantire servizi adeguati in un luogo di grande valore affettivo e simbolico.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Arianna Del Sordo:

«Con questo duplice intervento diamo una risposta concreta e dignitosa ai nostri concittadini. Da un lato abbiamo recuperato un progetto di manutenzione che attendeva di essere sbloccato, restituendo sicurezza e decoro ai padiglioni esistenti. Dall’altro guardiamo al futuro con l’imminente approvazione dell’esecutivo per circa 800 nuovi loculi: un investimento di 2 milioni di euro che rappresenta un atto di responsabilità verso la nostra comunità, con l’obiettivo di garantire spazi adeguati e una gestione dei servizi cimiteriali sempre più efficiente e rispettosa».