VIDEO/ A14, UN’ATTESA LUNGA CINQUANT’ANNI: L'ASESSORE D'ANNUNTIIS: "ORA I LAVORI CORRONO MEGLIO"

Per mezzo secolo sono rimasti sulla carta, evocati a ogni emergenza e rimandati di legislatura in legislatura. I lavori sull’autostrada A14, infrastruttura strategica per la mobilità e l’economia del territorio, erano attesi da oltre cinquant’anni. Oggi, però, qualcosa è cambiato. A certificarlo è l’incontro che si è svolto in Regione tra l’assessore Umberto D’Annuntiis e i sindaci dei territori interessati dai cantieri. Un confronto che ha fatto il punto sullo stato degli interventi e, soprattutto, sui tempi di avanzamento, finalmente più rapidi rispetto al passato. Determinante, secondo quanto emerso, è stata l’introduzione della cosiddetta corsia jolly, soluzione tecnica richiesta con forza dalla Regione Abruzzo e accolta per ridurre l’impatto dei cantieri sul traffico. Una scelta che consente di mantenere una migliore fluidità della circolazione e, allo stesso tempo, di accelerare l’esecuzione dei lavori. Un cambio di passo atteso da anni, che oggi trova riscontro nei numeri e nelle tempistiche. Se per decenni l’A14 è stata sinonimo di promesse mancate, ora l’obiettivo dichiarato è trasformarla in un esempio di intervento finalmente concreto, capace di coniugare sicurezza, modernizzazione e rispetto dei tempi.