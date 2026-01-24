VIDEO/ GATTI: "MENTRE A COLLEDARA SI INAUGURA UN EDIFICIO SCOLASTICO, A TERAMO 13 SCUOLE RESTANO FERME AL PALO"

All’inaugurazione della nuova scuola media di Colledara, che si è svolta oggi, era presente anche il consigliere regionale Paolo Gatti. Un momento di festa per la comunità, che vede finalmente restituito un edificio fondamentale per studenti, famiglie e docenti. Un risultato importante, che però non è uguale per tutti i territori. "Se a Colledara si può celebrare l’apertura di una nuova scuola, a Teramo sono ancora tredici gli edifici scolastici in attesa della progettazione. Una differenza che racconta quanto il percorso della ricostruzione proceda a velocità diverse, nonostante l’urgenza sia la stessa ovunque. Negli ultimi mesi, tuttavia, qualcosa si è mosso. La ricostruzione pubblica, soprattutto nei contesti in cui i soggetti attuatori sono già operativi, appare oggi più fluida rispetto al passato", ha detto il consigliere regionale Paolo Gatti. Procedure snellite, maggiore coordinamento e tempi più certi stanno consentendo di trasformare progetti bloccati da anni in cantieri concreti e, finalmente, in opere concluse. L’inaugurazione della scuola di Colledara diventa così non solo un traguardo, ma anche un segnale: quando il meccanismo funziona, i risultati arrivano. La sfida ora è estendere questa velocità e questa efficacia anche agli altri territori che attendono risposte, a partire proprio dalle scuole ancora ferme sulla carta. A comunicare dalla Città di Teramo.