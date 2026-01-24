VIDEO-FOTO/ COLLEDARA IN FESTA PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA, UN GIORNO DI COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Grande festa oggi a Colledara, dove è stata inaugurata la nuova scuola media. Una giornata sentita e partecipata, vissuta come un momento di orgoglio collettivo e di forte condivisione tra cittadini e istituzioni. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità. Hanno preso parte all’inaugurazione il senatore Etel Sigismondi, l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis e i consiglieri regionali Marilena Rossi e Paolo Gatti. Presenti anche i vertici dell’Ufficio per la ricostruzione e il presidente del GAL Carlo Matone. A fare gli onori di casa tutta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuele Tiberii. Alla giornata hanno voluto partecipare anche i sindaci dei comuni vicini: Crognaleto con Orlando Persia e Tossicia con il sindaco Franco Tarquini, a testimonianza di un territorio che si riconosce unito nei momenti importanti. La benedizione del nuovo edificio scolastico, moderno e antisismico, è stata affidata al vescovo Lorenzo Leuzzi, in un clima di grande emozione. A rendere ancora più speciale la cerimonia, la presenza di tanti bambini, veri destinatari di un’opera che rappresenta non solo un edificio, ma un investimento concreto sul futuro della comunità. L’inaugurazione della nuova scuola media segna così un passaggio fondamentale per Colledara: un simbolo di rinascita, sicurezza e fiducia, costruito grazie al lavoro condiviso tra istituzioni e territorio.