FOTO/ MEMORIA E IMPEGNO, TERAMO RICORDA DAVIDE DE CAROLIS

Nel Parco fluviale a lui intitolato, Teramo si è fermata per ricordare Davide De Carolis, volontario tecnico dell’elisoccorso scomparso nel 2017 nel tragico incidente di Campo Felice, quando aveva appena 40 anni. Una cerimonia sobria e partecipata, dedicata a un uomo che aveva fatto della montagna e del servizio agli altri una scelta quotidiana, prima ancora che un impegno civico. Al momento commemorativo hanno preso parte il sindaco Gianguido D’Alberto, gli assessori Graziella Cordone, Miriam Tullii e Domenico Sbraccia, i familiari di Davide, le autorità cittadine, una delegazione del Liceo Classico, i rappresentanti del Soccorso Alpino e il gruppo Scout di Teramo, realtà che hanno accompagnato e segnato il suo percorso umano e personale. Il ricordo si è concentrato sui valori che hanno guidato la vita di De Carolis: altruismo, solidarietà e attenzione verso il prossimo. Ernesto Albanello, psicologo e scout, ha letto la poesia Altruismo, soffermandosi anche sul significato profondo delle esperienze di montagnaterapia come strumento di crescita e inclusione. A chiudere la cerimonia, l’omaggio degli alpini che hanno intonato Il Signore della montagna, canto scritto per Davide e dedicato a tutti coloro che hanno perso la vita tra le vette aiutando gli altri. Psicologo di formazione e uomo di montagna per vocazione, Davide De Carolis aveva messo le proprie competenze professionali al servizio delle persone più fragili, sperimentando percorsi di recupero e benessere legati al contatto con la natura. Un impegno che si affiancava all’attività di volontariato nel soccorso, svolta sempre con discrezione e spirito di servizio. Tra gli interventi cui prese parte anche quelli successivi alla tragedia di Rigopiano, pochi giorni prima della sua scomparsa.