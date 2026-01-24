VIDEO/ BONIFICA ALLA SCUOLA SAVINI, STRADE CHIUSE E DIVIETI DI SOSTA NEL CENTRO STORICO A RIDOSSO DEL PLESSO

Scatteranno da lunedì 26 gennaio le modifiche alla viabilità nel centro storico di Teramo per consentire i lavori di bonifica e smaltimento rifiuti all’interno dell’edificio scolastico “Francesco Savini”. Con un’ordinanza firmata dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici, ingegner Pierluigi Manetta, il Comune ha disposto misure temporanee di interdizione alla sosta e alla circolazione in via Luigi Brigiotti e via Giovanni Pascoli. I provvedimenti resteranno in vigore fino al termine degli interventi, previsti indicativamente fino al 10 febbraio 2026, e sono necessari per permettere le operazioni di disinfezione, rimozione del guano di piccione e sgombero dei rifiuti ingombranti contaminati presenti nell’edificio scolastico. Nel dettaglio, in via Luigi Brigiotti, nel tratto compreso tra via Giovanni Pascoli e via Giosuè Carducci, sarà vietata la sosta sul margine destro della carreggiata per circa 15 metri a partire dall’intersezione con via Pascoli. In via Giovanni Pascoli, invece, nel tratto tra via Giannina Milli e via Luigi Brigiotti, sarà interdetto sia il transito che la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata prevista per i mezzi in divieto. La segnaletica di divieto di sosta sarà installata almeno 48 ore prima dell’avvio dei lavori, mentre la chiusura al traffico sarà garantita mediante transenne e segnaletica temporanea a norma del Codice della Strada. L’ordinanza è stata notificata alle autorità competenti e ai corpi di vigilanza, che saranno incaricati di far rispettare le disposizioni. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione.