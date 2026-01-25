GIULIANOVA IN LUTTO PER LA MORTE DI GIGINO FALCONI, IL RICORDO DEL SINDACO COSTANTINI

Giulianova si è svegliata oggi con una notizia che ha profondamente colpito l’intera comunità: all’alba è venuto a mancare Gigino Falconi, artista molto conosciuto e apprezzato per il suo contributo alla vita culturale della città. A esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Jwan Costantini, che ha voluto ricordare Falconi sottolineandone il valore umano e artistico. «È la comunità tutta che piange un artista che ha fatto grande il nome di Giulianova. Ci piace ricordarlo con il sorriso, tra i suoi alunni a scuola e tra le sue opere che raffigurano la nostra stupenda città in diversi spaccati. Ci stringiamo naturalmente al dolore della famiglia e nei prossimi giorni capiremo come ricordarlo». Falconi lascia un segno profondo non solo attraverso le sue opere, ma anche grazie al rapporto costruito con generazioni di studenti e cittadini, che ne hanno apprezzato passione, sensibilità e dedizione. Nelle prossime ore l’amministrazione comunale valuterà iniziative per onorarne la memoria, mentre Giulianova si unisce al dolore dei familiari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.