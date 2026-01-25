MORTE DI GIGINO FALCONI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI TERAMO

Con la scomparsa di Gigino Falconi Teramo perde un uomo e un artista di straordinario valore, che tanto ha dato alla sua città alla quale è rimasto sempre fortemente legato. Nonostante i numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, che lo hanno portato sia in Italia che all’estero presso accreditate gallerie e prestigiose sedi pubbliche, Gigino Falconi non ha mai portato dimenticato le sue origini e la sua terra dove ci ha regalato, attraverso numerose mostre, quelle emozioni che solo la sua arte riusciva a trasmettere a trasmettere”.

Così il Sindaco Gianguido D’Alberto, che esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della Città tutta per la scomparsa di Gigino Falconi.

“Con la forza della sua arte, con la forza evocativa delle sue immagini, con la capacità di fotografare la realtà senza mediazioni, Gigino Falconi è stato l’emblema della forza dirompente di quella generazione di artisti teramani che hanno attraversato il ‘900 e che hanno dato lustro al nostro territorio. Alla sua famiglia il mio abbraccio e quello di tutta la comunità cittadina”.