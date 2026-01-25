COMANDANTE POLIZIA LOCALE, TERAMO VERSO UN BANDO DA DIRIGENTE

Il Comune di Teramo si appresta a pubblicare un bando di concorso per il ruolo di comandante della Polizia Locale. Dopo una nota pervenuta dalla Prefettura, l’ente dovrà mettersi in regola con quanto previsto dalla normativa, che stabilisce come l’incarico di comandante possa essere ricoperto esclusivamente da personale con qualifica dirigenziale. In sostanza, l’attuale comandante Franco Zaina dovrà superare un concorso pubblico e conseguire lo status di dirigente per poter continuare a ricoprire legittimamente l’incarico. Solo in questo modo potrà essere formalmente confermato nel ruolo apicale della Polizia locale. A confermare che la questione è all’attenzione dell’amministrazione è l’assessore al Personale Miriam Tulli, che spiega come la giunta stia valutando tempi e modalità della procedura. Nei prossimi mesi sono attesi sviluppi concreti. Nel frattempo, un altro bando dirigenziale è già stato pubblicato dalla Provincia di Teramo: si tratta di un concorso per dirigente amministrativo. Anche su questo fronte, nelle prossime settimane si potranno conoscere ulteriori dettagli.