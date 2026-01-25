FOTO/ CASETTA SUL FIUME PRONTA, MA L’APERTURA SLITTA: RESIDENTI SEGNALANO RUMORI NOTTURNI DAI CLIMATIZZATORI ACCESI GIORNO E NOTTE

Conclusi i lavori, annunciati con grande enfasi dall’amministrazione comunale di Teramo, la casetta sul fiume resta in attesa di conoscere la data effettiva di avvio delle attività. La struttura, destinata ad accogliere i bambini, è pronta, ma il trasferimento non è ancora avvenuto.

Secondo le prime ipotesi, l’ingresso nella nuova sede potrebbe avvenire nel mese di aprile, approfittando delle vacanze pasquali per agevolare lo spostamento degli arredi e del materiale didattico. Se così non saà se ne riparlerà con il nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli ambienti interni, la cucina risulta sistemata ed è in fase di ultimazione degli ultimi dettagli da venerdì scorso riferisce l'assessore Tulli. Intanto, però, emergono alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona. Da circa una settimana – riferiscono – i climatizzatori sono in funzione giorno e notte, probabilmente per favorire l’asciugatura degli interni dell’asilo. Tuttavia, il rumore prodotto dagli impianti disturberebbe il riposo notturno. Per questo motivo i cittadini chiedono alla ditta Di Mattia Andrea di provvedere allo spegnimento dei climatizzatori nelle ore notturne o comunque di adottare soluzioni che riducano l’impatto acustico.