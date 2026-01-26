GIULIANOVA/ SCOSSA NEL PD DEL LIDO, NUOVA MAGGIORANZA E CAMBIO DI ROTTA

Un cambio di equilibri profondo ha attraversato ieri mattina il Partito Democratico del Lido, dove un’assemblea molto partecipata ha sancito la nascita di una nuova maggioranza interna. In poche ore il circolo ha rinnovato il direttivo, ha registrato il ritorno sulla scena politica di figure storiche come l’ex sindaco Francesco Mastromauro e l’ex assessore Archimede Forcellese e ha riacquisito la disponibilità della sede di via Filippo Turati, di proprietà di Francesco Virgili.

Alla riunione non hanno preso parte il segretario uscente Antonmario Gioculano (nella foto) né Riccardo Iozzo. Il nuovo direttivo risulta composto da tre membri riconfermati – Simona Angelozzi, Giorgio Violanti e lo stesso Iozzo – e da sette nuovi ingressi: Mastromauro, Forcellese, Giorgio D’Ignazio, Arianna Virgili, Anna Burattini, Domenico Moretti e Paolo Mascitelli. Con questi numeri, il gruppo subentrante dispone ora di una maggioranza ampia che ha portato all’elezione di Francesco Virgili come segretario del circolo. Il prossimo passaggio sarà la richiesta di convocazione di un’assemblea cittadina del Pd: in quella sede verrà verificata la tenuta della segreteria Gioculano, che rischia la sfiducia o le dimissioni qualora non disponga più dei consensi necessari. Alla base della svolta ci sarebbe anche il recente tesseramento, che avrebbe modificato in modo significativo i rapporti di forza. Al dibattito hanno partecipato la capogruppo Alessandra Matone e il consigliere Oreste Marchionni. L’obiettivo politico del nuovo gruppo è imprimere una linea più autonoma e critica verso l’amministrazione comunale, individuando in Archimede Forcellese il possibile futuro segretario cittadino. Sullo sfondo, attese le prese di posizione delle altre componenti della sinistra giuliese.