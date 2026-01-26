VIDEO-FOTO/ LAVORI PUBBLICI, D’ALBERTO E DI MARCANTONIO: “STIAMO COSTRUENDO LA TERAMO DEI PROSSIMI 50 ANNI”

Questa mattina il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio e ai rappresentanti della Giunta Comunale, ha fatto il punto sui cantieri conclusi e su quelli in corso, che stanno concretizzando una rigenerazione complessiva della città, dal centro alle frazioni, “mettendo a terra una visione del capoluogo di provincia quale centro di attrazione e cooordinamento di area vasta”.

Prende dunque sempre più forma quel “territorio collettivo”, frutto di una precisa scelta politico-amministrativa che coniuga la rigenerazione degli spazi fisici con la costruzione di una comunità più forte e inclusiva.

“Nonostante molti progetti siano già arrivati a compimento oggi Teramo è una città cantiere – ha sottolineato il primo cittadino– e questo proprio in virtù della straordinaria mole di finanziamenti che siamo riusciti a intercettare. Ricostruzione e rigenerazione urbana, che è anche rigenerazione sociale, procedono di pari passo e quella che stiamo consegnando ai teramani è una città moderna ma forte della sua storia, che punta sulla cultura, sull’ambiente, sugli spazi di comunità. Nonostante le difficoltà dei primi anni, legate alla necessità di risanare le casse comunali, e quelle legate alla pandemia, non siamo mai stati fermi. E proprio grazie all’importante opera di programmazione e progettazione, che ha messo a terra sul territorio oltre 240 milioni di euro, oggi stiamo procedendo con opere che stanno cambiando il volto della città”.

Tra i cantieri in procinto di partire c’è quello per l’abbattimento del vecchio inceneritore, un intervento che permetterà di bonificare il sito con un’importante opera di riqualificazione e rigenerazione ambientale. Un’opera strategica, per la quale si è conclusa la gara d’appalto, con la commissione che dovrà adesso valutare le offerte. Contestualmente sta partendo la gara per la realizzazione del biodigestore, che sarà pubblicata entro metà febbraio. Entro il 20 febbraio, inoltre, una volta rimesso il parere preventivo dell’ANAC, sarà pubblicato il bando di gara dell’intervento di miglioramento sismico del palazzo municipale di piazza Orsini, sede storica del Comune di Teramo, per il quale dopo il definitivo aumento del finanziamento iniziale da parte della cabina di regia sono oggi a disposizione 10 milioni di euro. È invece in fase di approvazione lo studio di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle prime due palazzine di via Longo, un progetto del valore di due milioni e mezzo di euro e che mira a dare una prima risposta all’emergenza abitativa sul territorio comunale.

“Tutti i lavori stanno procedendo celermente e, laddove si sono registrati alcuni ritardi è per la complessità delle opere che stiamo realizzando – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio – oggi Teramo è una città che si sta riappropriando del suo ruolo di città capoluogo, con una visione coraggiosa e di città che guarda al futuro. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali, che hanno lavorato e lavorano senza sosta per garantire la realizzazione delle opere nei tempi stabiliti”.

LO STATO DELL’ARTE DEI PRINCIPALI CANTIERI

PNRR

- Realizzazione del biodigestore e demolizione e rimozione dell’ex inceneritore di Contrada Carapollo con bonifica dell’area: 28.104.478 euro di fondi PNRR + mutuo di 15 milioni con CDP. Si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione dell’ex incenitore e di deve riunire la commissione per la valutazione delle offerte. Contestualmente sta partendo la gara per la realizzazione del biodigestore, che sarà pubblicata entro metà febbraio.

- Polo integrato per la sostenibilità ambientale presso il centro di Carapollo: 1.855.972 di cui

789.593 euro di fondi PNRR. Stanno partendo le relative gare.

- Implementazione della tariffa puntuale sul territorio: 1.000.000 euro. Ora si procede al regolamento tariffe

- Ampliamento con riqualificazione della casetta sul fiume: 1.440.180 euro. Lavori conclusi

- Realizzazione di un polo dell’infanzia nella frazione di Villa Vomano a completamento del polo scolastico Falcone e Borsellino: 854.839 euro. Lavori conclusi, scuola inaugurata e operativa

- Realizzazione del teatro comunale: 10.746.736. Lavori in corso. Il progetto, inizialmente finanziato a valere sul PNRR, è oggi confluito su un canale di finanziamento del Ministero dell’Interno

- Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Castello della Monica, lotto 2: Dopo il primo lotto di interventi che ha interessato i lavori di sistemazione del giardino, del piano terra e del primo piano, finanziato con 2.194.400 euro di fondi regionali e che nel 2022 ha portato all’apertura, per la prima volta, del Castello alla Città, e dopo la realizzazione della nuova illuminazione artistica, finanziata per 100.000 euro con fondi della Fondazione Tercas, sono adesso terminati i lavori di riqualificazione degli spazi interni finanziati per 1.863.816 euro a valere sul PNRR. Sono in fase di ultimazione i lavori sulla facciata, con previsione fine lavori a Pasqua 2026

- Ampliamento impianto sportivo in via L.Da Vinci a San Nicolò: 1.300.000 euro. In corso redazione perizia di variante

- Riqualificazione piscine comunali impianto sportivo via Acquaviva: 3.500.000 euro di cui 1.000.000 di fondi PNRR. Pubblicato il bando per la riqualificazione e affidamento in concessione, tramite project financing, della piscina comunale

- Housing First:710.000 euro di cui 500.000 euro per lavori + 210.000 euro per il funzionamento del servizio. In fase di variante progettuale

- Stazione di posta: 1.090.000 euro di cui910.000 euro per lavori + 180.000 euro per il funzionamento del servizio. Lavori in fase di esecuzione

- Rifunzionalizzazione del mercato coperto: 9.146.362 euro. Lavori in corso

- Riqualificazione della piazza Madonna delle Grazie di Frondarola: 300.000 euro. Terminata e inaugurata, pienamente funzionale

- Riqualificazione piazza Largo della Chiesa di Valle San Giovanni: 300.000 euro. Terminata e pienamente funzionale

- Riqualificazione borghi, quartieri e frazioni della città di Teramo: 1.410.000 euro. Terminati il primo e il terzo lotto (recupero e riqualificazione pavimentazioni e spazi pubblici nei borghi e centri storici di Forcella, Miano e Cavuccio e miglioramento/implementazione del sistema di illuminazione in borghi, frazioni e quartieri). In fase di conclusione il secondo lotto (miglioramento/implementazione spazi e verdi e collettivi in frazioni e quartieri). In particolare stanno terminando i lavori del campo polifunzionale di via Anna Magnani a Nepezzano

- Realizzazione nuova piazza Villa Mosca: 715.000 euro. Lavori terminati, piazza terminata e in utilizzo

- Riqualificazione e recupero di piazza Garibaldi mediante opere di sistemazione esterna e ripristino funzionale della sala ipogea e dei sottopassi: 1.320.000 euro, utilizzati per completare il primo lotto a causa dell’aumento dei costi legato a una perizia di variante necessaria per far fronte a circostanze impreviste e imprevedibili.Completati i lavori del primo lotto, è in fase di affidamento la progettazione dei lavori del secondo lotto, che consistono nella riqualificazione dei sottopassi e nell'abbattimento del "frullatore" posto in prossimità dell'ingresso della Pinacoteca

- Efficientamento energetico Ipogeo: 170.000 euro. Inizialmente finanziato sul PNRR e poi passato sul Fondo piccole e medie opere. Lavori conclusi

- Riqualificazione delle traverse laterali dei corsi San Giorgio, De Michetti e Cerulli: 650.000 euro. Lavori terminati

- Riqualificazione delle aree sportive polifunzionali, frazionali e di quartiere e attrezzatture sportive connesse: 435.000 euro. Terminati i lavori dei primi 4 lotti (via De Jacobis, via Maestri del lavoro, via Aurini, via Illuminati). In fase di completamento i lavori del lotto E, campetto adiacente scuola media Giovanni XXIII San Nicolò

- Ammodernamento della cittadella dello sport dell’Acquaviva. Manutenzione pista di pattinaggio: 220.000 euro. Lavori terminati, pista in utilizzo

- Riqualificazione del campo sportivo di Villa Vomano: 660.000 euro. Lavori completati

- Riqualificazione stazione ferroviaria: 26 milioni di euro tra fondi PNRR, fondi Contratto di Programma e aggiornamenti, contributo da parte del Comune. Stazione appaltante RFI. Concluse le prime due fasi dei lavori

- Rafforzamento mobilità ciclistica – Ciclovie urbane: 3.185.154 euro. Terminati i lavori del lotto A. Stanno per partire i lavori per il lotto B

- Comunità energetiche: 3.134.362 euro di cui 1.253.744 fondi PNRR. In fase di predisposizione l’avviso per i privati

- Investimento sulla rete stradale: 1.300.000 euro + fondi comunali 1.550.000. Tutti e tre i lotti sono in fase di esecuzione.

CIS (Contratto istituzionale di sviluppo per le aree del cratere)

- Rifunzionalizzazione del teatro romano. Secondo lotto di completamento: 19.410.000 di cui7.750.000 euro di fondi CIS + 4 milioni stanziati inizialmente dal Ministero dei beni culturali, Regione e Fondazione Tercas, + 7660.000 di fondi ex PNRR. Dopo il primo intervento, con l’abbattimento di Palazzo Adamoli e Palazzo Salvoni, il progetto di rifunzionalizzazione è entrato nella seconda fase, che ha visto la realizzazione dello scavo archeologico. Scavo che è stato anticipato con il duplice obiettivo di evitare che eventuali ritrovamenti archeologici non preventivabili rappresentassero poi delle criticità potenzialmente ostative di quanto previsto dalla progettazione esecutiva o determinassero difficoltà o ritardi nella realizzazione dell’intervento nel suo complesso e di realizzare un esecutivo più puntuale. Nello stesso periodo è partito il cantiere pilota per il restauro, con un intervento sui due setti murari situati ad est e la messa in sicurezza dell’area dell’edificio che dovrà ospitare il futuro City Hub con servizi funzionali e complementari al teatri rifunzionalizzato. Attualmente si è in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto esecutivo.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

- Ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, dell'edificio scolastico già sede della scuola dell'infanzia e primaria "Luca Tancredi", conosciuta come Fornaci-Cona: 2.915.842,58 euro. Lavori terminati. Scuola operativa. Realizzato in 189 giorni l’edificio ospita l’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado “Luca Tancredi”.

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola secondaria di primo grado Francesco Savini: 9.341.959 euro. Il 26 gennaio inizieranno i lavori di ripulitura del guano, propedeutici all’avvio dei lavori di ricostruzione della scuola, che inizieranno nella seconda metà di febbraio

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola dell’infanzia e primaria San Giuseppe: 7.974.580 euro. Lavori in corso

- Adeguamento sismico, impiantistico ed energetico scuola primaria “De Jacobis”:2.465.000euro

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale del polo scolastico “Renato Molinari”: 8.882.303 euro. È in fase di invio al commissario il progetto di fattibilità tecnico economica, per un importo complessivo superiore e con risorse da integrare

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola primaria “Risorgimento”: 1.457.400 euro. In fase di approvazione il DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) per un importo complessivo superiore e con risorse da integrare

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola primaria “Nepezzano”: 769.785 euro. In fase di predisposizione il DIP per trasformarlo in nido d’infanzia, rispondendo a un’esigenza dei residenti. La scuola primaria è oggi ospitata nell’edificio scolastico di Piano D’Accio

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola De Albentiis:2.230.000 euro. In fase di predisposizione il progetto esecutivo. I lavori partiranno nella primavera del 2027

- Adeguamento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della scuola San Giorgio: 3.390.000 euro. In fase di approvazione il DIP per un importo complessivo superiore e con risorse da integrare

Vi sono poi numerose altre scuole che saranno oggetto di ricostruzione, finanziate sulla varie ordinanze. Ad oggi, tutto il patrimonio scolastico del Comune di Teramo è oggetto di finanziamento, con una programmazione ben definita.

- Miglioramento sismico, impiantistico, energetico e funzionale della sede municipale di piazza Orsini: oltre 10 milioni di euro. Si è in attesa del parere preventivo dell’ANAC, entro il 20 febbraio sarà bandita la gara d’appalto

- Miglioramento sismico impiantistico, energetico e funzionale dell’ex monastero di San Giovanni in piazza Verdi, che ospita l’Istituto superiore di studi musicali e coreutici Gaetano Braga e la Chiesa delle Benedettine di San Giovanni: 9.544.046 euro. Lavori in corso

- Miglioramento sismico e adeguamento energetico, impiantistico e funzionale, con relativo allestimento museale, del Museo Archeologico: 9.360.000.Sono in corso le indagini diagnostiche per la fase di progettazione in collaborazione con la Soprintendenza

- Ripristino integrale della guaina di copertura e ripristino parti ammalorate del palazzetto dello sport di San Nicolò. Danni sisma/neve: 350.000 euro. Lavori conclusi.

- Lavori per ripristino frana in località Forcella, statale 81, danni sisma/neve: 285.000 euro, di cui 28.500 euro di fondi comunali. In fase di perfezionamento accordo con il privato

- Lavori di ripristino strada comunale Valle San Giovanni-Valle Soprana, danni sisma/neve: 591.800 euro. Lavori in corso, fine lavori previsto per agosto 2026

- Dissesto coste Sant’Agostino – condominio Windows, danni sisma/neve: 1.740.000 euro. Lavori in corso

- Intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante collinare della zona di Bivio Santa Chiara: 241.841. Lavori in corso

- Parco della Scienza: ripristino manto di copertura, opere da lattoneria e impianto di condizionamento padiglioni 1 e 3: 267.005 euro. . Terminati i lavori del padiglione 3, devono essere affidati i lavori del padiglione 1

RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE CIMITERI (Fondi ricostruzione)

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Caprafico: 150.000 euro. Approvato il progetto definitivo/esecutivo. Adesso si procederà all’affidamento dei lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Castagneto: 90.000 euro. In attesa del progetto dopo le modifiche richieste dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di servizi

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cavuccio: 280.000 euro. Chiusa la conferenza di servizi. Nei prossimi giorni il progetto andrà in giunta per l’approvazione

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Forcella: 100.000 euro. Affidati i lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Frondarola: 130.000 euro. In fase di cambio del progettista per rinuncia tecnica

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Garrano: 100.000 euro. Chiusa la conferenza di servizi. Il progetto deve andare in giunta per l’approvazione

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Miano: 250.000 euro. In fase di predisposizione della determina a contrarre per l’affidamento dei lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Poggio Cono: 600.000 euro. In attesa del progetto/ definitivo esecutivo

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Putignano: 110.000 euro. In fase di affidamento lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rapino: 100.000 euro. In attesa del parere di congruità tecnico economica

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di San Nicolò a Tordino: 100.000 euro. Affidati i lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Sant'Atto: 150.000 euro. In fase di affidamento lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Valle San Giovanni: 100.000 euro. Lavori conclusi

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Varano: 700.00 euro. In fase di modifica del progetto per opere soggette a parere Soprintendenza

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Rupo: 110.00 euro. In fase di affidamento lavori

- Risanamento e recupero funzionale del Cimitero di Cartecchio 1 lotto: 2.563.410. E’ in fase di affidamento la progettazione

- Messa in sicurezza del cimitero monumentale: 850.000 euro. Lavori conclusi

BANDO DELLE PERIFERIE

- Riqualificazione del vecchio stadio comunale: 12.000.000euro. In attesa del parere della Soprintendenza sul progetto

FONDI DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA E REGIONALE

- Delocalizzazione centrale Enel della Cona: 2.500.000 euro Masterplan + 298.758 euro di fondi propri. Demolizione della cabina in corso. Il 6 giugno inizieranno i lavori di realizzazione della piazza.

- Riqualificazione autostazione piazzale San Francesco: 762.500 di cui 562.500 euro di fondi Masterplan e il resto di fondi propri del Comune. Soggetto attuatore TUA. Lavori in corso con ritardi

- Lavori per la riduzione dell’impatto degli agenti inquinanti provocati dal traffico veicolare nella zona est di Teramo: 726.568 euro + 135 mila euro di fondi propri del Comune. Realizzati i saggi per verificare la presenza di eventuali reperti archeologici e pubblicata la determina a contrarre

- Realizzazione del centro di raccolta di contrada Carapollo: 250.000 euro + 82.437 euro di fondi propri del Comune. Lavori conclusi

- Valorizzazione del parco fluviale, II lotto: 600.000 euro. Sono stati affidati i lavori e cominceranno il prima possibile, compatibilmente con le condizioni metereologiche

- Parco inclusivo al Parco Fluviale: 80.000 euro. Lavori in corso di realizzazione

FONDI MIUR

- Lavori di adeguamento della normativa antincendio nelle scuole Zippilli, Fantasia e Serroni, San Berardo, Risorgimento, La Coccinella e La Mongolfiera, Accademia di Pollicino e Pinocchio: importo totale 1.069.000. Lavori conclusi

ALTRI FONDI

- Realizzazione nuova piazza di Villa Falchini: 400.000 euro. Si è chiusa la gara e si è in fase di verifica dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria

- San Nicolò a Tordino, marciapiedi e staccionate di via della Pace: 96.000 euro. Lavori terminati

- Riqualificazione via Sant’Antonio: 135.979 euro. Lavori terminati. Insieme ai lavori su Largo Melatino ha visto una rigenerazione urbana completa dell’intera area

- Costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di Sant’Atto, Cavuccio, Forcella, Miano, Poggio Cono, Putignano, San Nicolò a Tordino e Rapino: importo totale 890.832 euro. Lavori conclusi

- Rifacimento pavimentazione storica in vico del Nardo: importo finanziato 82.000 euro

- Riqualificazione delle prime due palazzine di via Longo: 2.500.000. In fase di approvazione lo studio di fattibilità tecnico-economica.