I CENTO ANNI DI ANNA GENTILI, LA PRIMA DI SEI FIGLI

Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha festeggiato stamane, la signora Anna Gentili, che ha toccato il traguardo dei cento anni. Circondata dall’affetto dei familiari, l’anziana donna ha accolto il Primo cittadino ricevendo dall’amministrazione comunale una targa nella quale sono stati sottolineati il significato e il valore della sua longevità. Anna Gentili, nasce il 27 gennaio 1926 a Castagneto, prima di 6 figli. Nonostante il periodo storico caratterizzato da momenti difficili, è riuscita a frequentare con orgoglio e successo, le scuole elementari. Nel 1946, si è sposata con Giovanni; la coppia ha avuto 4 figli, con una discendenza di 8 nipoti e 5 pronipoti. Come molte donne della sua generazione, Anna Gentili ha affrontato una vita fatta di sacrifici, alternando il lavoro in casa e con quello in campagna. Tra le sue peculiarità, la cucina, che in particolare i nipoti raccontano di aver apprezzato con indimenticabile passione. Generosa e onesta, Anna è sempre stata molto altruista, impiegandosi e non di rado offrendo tanto, con autentico spirito caritatevole. Il Sindaco e l’assessore hanno così voluto portare alla centenaria il saluto della città, manifestando il generale compiacimento e il corale rallegramento.