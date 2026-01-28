VIDEO/ SCUOLE, FRACASSA SMASCHERA IL BLUFF DEL SINDACO: “COSTI RADDOPPIATI, CANTIERI FERMI E UNA SOLA SCUOLA REALIZZATA”

«Sono rimasto colpito dalle dichiarazioni del sindaco sulle scuole. Dieci anni fa Gianguido D’Alberto manifestava sotto il municipio insieme alle mamme con lo slogan “scuole sicure per i nostri figli”. Oggi, da primo cittadino, ha il coraggio di convocare una conferenza stampa raccontando ai teramani una realtà che non esiste».

È durissimo l’intervento del consigliere comunale Franco Fracassa (Futuro In), che contesta punto per punto la narrazione dell’amministrazione sullo stato dell’edilizia scolastica cittadina.

«Chiedo ai cittadini di dire basta a chi prende in giro in questo modo la comunità. I numeri parlano chiaro: progetti lievitati, opere ferme, iter amministrativi inesistenti. E soprattutto una sola scuola realmente realizzata: la Fornaci Cona».

Secondo Fracassa, proprio il caso Fornaci Cona rappresenta una delle principali contraddizioni:

«Per arrivare a quell’intervento, a causa di una grave dimenticanza amministrativa, sono stati di fatto sacrificati i finanziamenti di due scuole del centro: San Berardo (scuola primaria) e Arcobaleno (scuola dell’infanzia). Parliamo di circa 3,059 milioni di euro e 2,063 milioni, oltre 5 milioni complessivi che avrebbero dovuto servire per la messa in sicurezza di quei plessi. Risultato: oggi quelle due strutture rischiano di non essere più scuole».

L’elenco dei progetti e l’aumento dei costi

Fracassa snocciola i dati contenuti nelle ordinanze commissariali e negli atti ufficiali:

Scuola Villa Ripa

Da 236.000 euro a 350.000 euro – lavori finiti dicembre 2022

Scuola San Giuseppe

Da 4.114.000 euro a 7.964.000 euro – affidamento iniziale lavori, durata prevista 36 mesi

Scuola Savini

Da 4.414.000 euro a 9.600.000 euro –lavori appaltati

Scuola Braga

Da 5.015.000 euro a 9.500.000 euro – lavori in corso

Sede Municipio – Piazza Orsini

Da 7.000.000 euro a circa 10.000.000 euro - fare bando per l'appalto

Scuola Molinari

Inserita successivamente per 8.398.000 euro – importo non definitivo

Scuole senza atti amministrativi

Secondo l’esponente di Futuro In, per diversi plessi non risulta nemmeno avviato l’iter:

Scuola primaria San Giorgio – 3.391.000 euro

Scuola dell’infanzia Arcobaleno – 2.069.761 euro

Scuola secondaria D’Alessandro – 8.214.555 euro

Scuola infanzia e primaria Sarti (Piano della Lenta) – 2.170.513 euro

«Per queste scuole – afferma Fracassa – non risultano svolti atti amministrativi concreti. Altro che cantieri pronti».

“Una città presa in giro”

«Altro che modello Teramo – conclude Fracassa –. Abbiamo una sola scuola nuova, una lunga lista di progetti bloccati e costi quasi sempre raddoppiati. Il sindaco dovrebbe chiedere scusa ai cittadini invece di raccontare favole in conferenza stampa. La sicurezza dei bambini non può essere oggetto di propaganda».