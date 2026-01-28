VIDEO-FOTO/ COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI TERAMO, SEI CANDIDATURE PER LA NUOVA COMPOSIZIONE: PRESENTI ANCHE DUE UOMINI

Si è riunita questa mattina in Comune la commissione consiliare per esaminare le richieste di nomina alla nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Teramo, che sarà ratificata dal Consiglio comunale nella seduta del 3 febbraio. Sono sei le persone che hanno presentato domanda: Davide Di Carlantonio, Lucia Verticelli, Gianluca Di Giacinto, Valentina Coccioli, Nadia Ragonici e Serena Lupinetti. Tra i candidati figurano anche due uomini, a conferma di un interesse trasversale alla partecipazione nell’organismo comunale.