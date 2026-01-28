INFILTRAZIONI IN CATTEDRALE E NELLE SCUOLE, SOPRALLUOGHI E INTERVENTI IN PROGRAMMA AD ATRI

Problemi di infiltrazioni d’acqua hanno interessato la Basilica Cattedrale di Atri e alcuni edifici scolastici del territorio comunale. Le situazioni sono attualmente monitorate dall’Amministrazione comunale, che ha attivato sopralluoghi congiunti e procedure per la risoluzione delle criticità.

Il caso più rilevante riguarda la Basilica Cattedrale, dove è stata riscontrata un’importante infiltrazione nella cisterna romana posta sotto l’altare maggiore. Nei giorni scorsi l’area dell’altare era stata transennata per motivi di sicurezza, misura poi rimossa. Dai sopralluoghi congiunti tra Comune, Curia e ACA è emersa la necessità di un intervento mirato per eliminare definitivamente le infiltrazioni, al termine del quale sarà possibile procedere alla riapertura della cisterna.

Alla scuola primaria di Atri sono state individuate due infiltrazioni: una nel giunto tra la parte dell’edificio già ristrutturata e quella non ancora interessata da lavori, e una sul terrazzo, che ha reso necessario il transennamento precauzionale dell’ingresso principale. L’accesso degli alunni avviene temporaneamente da un ingresso secondario. Il Comune precisa che la struttura è sicura e che le misure adottate sono esclusivamente precauzionali. È già stato effettuato un primo sopralluogo tecnico e si è in attesa dei preventivi per gli interventi di ripristino.

Ulteriori problematiche sono state riscontrate anche alla scuola primaria di Casoli, dove è stato eseguito un sopralluogo e sono in programma gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni.

«La sicurezza dei cittadini, degli studenti e del nostro patrimonio storico è la priorità assoluta dell’Amministrazione – dichiara il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti –. Le criticità emerse sono state affrontate con tempestività e in costante confronto tra tutti i soggetti coinvolti. Continueremo a monitorare la situazione e ad attivare ogni intervento necessario per garantire la piena fruibilità delle strutture nel più breve tempo possibile».