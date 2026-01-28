NOTARESCO, LA MINORANZA ATTACCA: “IL SINDACO RINUNCIA ALL’EX PALAZZO DELLE SUORE. UN’OCCASIONE PERSA PER IL PAESE”

Sconcerto e preoccupazione tra le fila della minoranza consiliare di Notaresco a seguito delle recenti dichiarazioni del Sindaco in merito all’asta giudiziaria dell’ex Palazzo delle Suore. L'immobile, un edificio storico di circa 1.162 mq situato in via Duca degli Abruzzi , oggi pomeriggio andrà all’asta, con un'offerta minima di 120.000 euro.

I consiglieri comunali Giuseppe Marziani, Daniele Di Furia, Antonina Speziale e Stefania Di Paolo avevano presentato a novembre 2025 una mozione ufficiale per impegnare il Sindaco e il Consiglio Comunale a partecipare all’asta.

L'obiettivo era riportare nel patrimonio pubblico un bene che apparteneva già al Comune e che rappresenta l'identità storica della comunità.

"Durante la seduta del consiglio comunale tenutosi ieri sera, il Sindaco ci ha liquidati con un 'NO' secco, affermando che l'immobile non era strategico prima e non lo è nemmeno ora" dichiarano i consiglieri.

"Ci chiediamo come possa non essere considerato strategico un intero palazzo in centro storico, che potrebbe ospitare uffici, centri culturali o servizi sociali".

La minoranza sottolinea inoltre come l’immobile sia gravato da un vincolo del Ministero dei Beni Culturali che ne prescrive la fruibilità pubblica e la tutela storica.

Il gruppo di Minoranza conclude : "Recuperare il patrimonio è un dovere verso le future generazioni.

Lasciare che un bene così importante finisca nelle mani di privati per una cifra così esigua è una scelta politica di cui questa amministrazione dovrà rendere conto ai cittadini.

Notaresco merita una programmazione vera, non decisioni basate su opinioni personali prive di visione strategica".

I Consiglieri Comunali di Minoranza Giuseppe Marziani -Daniele Di Furia -Antonina Speziale Stefania Di Paolo