SCUOLA RISORGIMENTO, VIA LIBERA AL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

La Giunta comunale di Teramo ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per l’intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale della scuola primaria “Risorgimento”, da realizzare mediante demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio. La delibera è la numero 14 ed è stata adottata il 23 gennaio 2026. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi di ricostruzione pubblica conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, nell’ambito del programma “Scuole d’Abruzzo – Il futuro in sicurezza”, e rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio della nuova fase progettuale. Nel documento viene ripercorso l’articolato iter amministrativo e tecnico che, dal 2009 ad oggi, ha interessato il plesso scolastico, caratterizzato da ripetuti danni sismici, interventi di somma urgenza, lavori di miglioramento strutturale e successive valutazioni di agibilità. In particolare, dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, l’edificio è stato più volte oggetto di verifiche, chiusure temporanee, trasferimento delle attività didattiche al Parco della Scienza e successiva riapertura, pur con un indice di rischio sismico ancora inferiore agli standard attualmente richiesti. Il nuovo indirizzo progettuale punta quindi non più a un semplice miglioramento, ma a un vero e proprio adeguamento sismico, accompagnato dalla rifunzionalizzazione energetica e impiantistica, dall’adeguamento alle norme antincendio, all’abbattimento delle barriere architettoniche e al rispetto dei requisiti acustici e di sicurezza. Dal quadro economico aggiornato emerge che l’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni e 190 mila euro per i lavori, ai quali si aggiungono le somme a disposizione della stazione appaltante per spese tecniche, indagini, collaudi, IVA e altre voci, delineando un’operazione di rilevante entità finanziaria. Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione, l’amministrazione comunale definisce gli obiettivi, le prestazioni attese e i vincoli dell’intervento, ponendo le basi per l’affidamento dei servizi di progettazione e per la successiva realizzazione della nuova scuola “Risorgimento”.