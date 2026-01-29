PRESIDIO ESTIVO DI POLIZIA: UNA PERDITA GRAVE PER ALBA ADRIATICA, FRUTTO DI UNA GESTIONE INEFFICACE

In merito alla vicenda del trasferimento del presidio estivo di Polizia da Alba Adriatica a Martinsicuro, è necessario ristabilire la verità dei fatti, senza cedere alla narrazione autoassolutoria messa in campo dall’amministrazione comunale. Non si tratta di "ricostruzioni fantasiose", ma di una realtà documentata e sotto gli occhi di tutti. A una mia precisa domanda posta in sede ufficiale, ovvero nel consiglio comunale del mese di giugno 2023, a pochi mesi dall’insediamento. In quel frangente, la risposta della Sindaca Casciotti fu vaga: "siamo in attesa di una comunicazione dalla Questura". Eppure, già il giorno seguente, la stampa riportava la notizia che il presidio era stato definitivamente assegnato a Martinsicuro. Questo mentre il Comune di Alba Adriatica continuava a ignorare completamente la situazione. È evidente che il canale di interlocuzione con la Questura si era già chiuso da tempo, senza che l’amministrazione se ne fosse resa conto. Peggio ancora: non è stato in grado nemmeno di informarsi per tempo o difendere una presenza che rappresentava un presidio essenziale per la sicurezza della città. Il presidio estivo di Polizia, negli anni, ha dimostrato efficacia e operatività, garantendo un controllo costante e una presenza diretta sul territorio. Oggi, con la sua collocazione in un altro comune, è evidente che l’attenzione e la copertura nei confronti di Alba Adriatica risultano inevitabilmente ridotte. Questa è una vicenda che non si può derubricare a semplice scelta tecnica o decisione di altri livelli istituzionali. Quando un Comune si trova a perdere un presidio così importante senza neppure accorgersene o intervenire con decisione, la responsabilità politica e amministrativa è chiara. È tempo che l’Amministrazione ammetta i propri errori e si assuma l’onere di spiegarli pubblicamente ai cittadini. Serve più presenza, più consapevolezza e maggiore capacità di incidere sulle scelte che riguardano la sicurezza del nostro territorio.

​​​​​​​Il Consigliere Comunale ​​​​​​​Dott. Valerio Caserta Fratelli D’Italia Alba Adriatica