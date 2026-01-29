VIDEO/ AL VIA I LAVORI DI RINFORZO DEI PILASTRI DEL VECCHIO MERCATO COPERTO

Lo aveva anticipato a Certastampa l’assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio e ora è sotto gli occhi di tutti: l’impresa aquilana Circi è al lavoro da alcuni giorni per il rinforzo dei pilastri che sorreggono il vecchio mercato coperto. Un intervento necessario e non più rinviabile, come aveva spiegato lo stesso assessore, considerato lo stato di degrado di parte delle strutture portanti. Passeggiando nell’area, anche senza l’ausilio di droni, è facile notare come quasi tutti i pilastri siano stati imbracati con reti d’acciaio, una misura provvisoria ma indispensabile per evitare crolli durante le lavorazioni. «Non si poteva fare altrimenti», aveva sottolineato Di Marcantonio, chiarendo che la messa in sicurezza rappresenta il primo passo di un percorso più ampio di recupero e valorizzazione del mercato coperto. L’intervento in corso punta dunque a garantire condizioni minime di sicurezza sia per gli operai impegnati nel cantiere sia per l’area circostante, in attesa delle fasi successive del progetto. Un segnale concreto, atteso da tempo, che segna l’avvio di un’operazione strategica per uno dei luoghi simbolo della città. Vi riproponiamo un nostro esclusivo sopralluogo nel cantiere...visto che a parte i pilastri poco nulla di quello che abbiamo visto due mesi fa è accaduto.