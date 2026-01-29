TORTORETO NOMINA IL MOBILITY MANAGER: VIA ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E ALLA RETE CON LE IMPRESE

La Giunta comunale di Tortoreto ha approvato, nella seduta odierna, la delibera per la nomina del Mobility Manager dell’Ente, una figura strategica destinata a svolgere un ruolo chiave nella promozione della mobilità sostenibile e nella riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti sul territorio comunale.

Con questo atto, l’Amministrazione si dota di un referente dedicato alla redazione e gestione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), strumento finalizzato all’analisi e all’ottimizzazione dei flussi di mobilità dei dipendenti comunali. Il piano punterà a incentivare soluzioni alternative all’uso dell’auto privata, come il car pooling, la mobilità ciclabile e una maggiore integrazione con il trasporto pubblico.

Tra gli aspetti più innovativi del nuovo incarico figura l’interazione con il tessuto produttivo locale. Il Mobility Manager comunale avrà infatti il compito di promuovere e supportare la nomina di Mobility Manager aziendali nelle imprese del territorio, favorendo la nascita di una rete di collaborazione tra pubblico e privato. Un sistema coordinato di piani di mobilità consentirà di sviluppare strategie condivise, con ricadute positive su traffico, ambiente e qualità della vita.

«La nomina del Mobility Manager rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia di transizione ecologica – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e allo Spazio pubblico Bene Comune, Arianna Del Sordo –. Non si tratta di un semplice adempimento, ma della scelta consapevole di dare concretezza a una visione di città moderna. Il valore aggiunto di questa figura sarà soprattutto nella capacità di dialogo con le aziende del territorio: vogliamo incoraggiare le imprese locali a dotarsi di propri referenti per la mobilità, creando un sistema integrato che riduca le emissioni e migliori la viabilità per tutti».

L’Amministrazione comunale ribadisce così l’impegno a investire in competenze e progettualità innovative, con l’obiettivo di rendere Tortoreto sempre più attenta alla tutela ambientale, attrattiva per i residenti e accogliente per i turisti, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di città sempre più “green”.