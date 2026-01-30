VIDEO-FOTO/ PROGETTO ROSETO, AL VIA UN NUOVO PERCORSO PARTECIPATO VERSO LE AMMINISTRATIVE 2027

Nasce dall’ascolto, dall’osservazione attenta del territorio e dalla volontà di costruire insieme una prospettiva concreta per il futuro il Progetto Roseto, percorso politico e civico che vede al suo fianco Azione Politica e che oggi viene presentato ufficialmente alla città.

Non un semplice contenitore di idee, né un programma calato dall’alto, ma un metodo fondato su un principio chiaro: mettere al centro le persone, i bisogni reali della comunità e quelle potenzialità che troppo spesso restano inespresse. L’obiettivo è aprire una fase nuova in vista delle elezioni amministrative del 2027, basata su responsabilità, competenza e partecipazione.

Progetto Roseto si propone come un cantiere aperto, in costante evoluzione, capace di valorizzare ciò che funziona e di affrontare senza esitazioni le criticità esistenti. Un percorso che punta sul confronto e sul dialogo come strumenti essenziali per la crescita collettiva.

Un punto cardine dell’iniziativa è il principio secondo cui ad ogni critica debba necessariamente accompagnarsi una proposta. Le esperienze politiche, così come le idee, cambiano e si trasformano: questa evoluzione viene considerata una risorsa per coinvolgere attivamente chiunque abbia a cuore il futuro della città.

Da qui nasce l’idea di istituire un vero e proprio laboratorio di idee, articolato in tavoli tematici permanenti, che lavoreranno in modo continuativo su tutti i principali ambiti di interesse cittadino, dialogando con cittadini e istituzioni. Le proposte emerse saranno discusse, approfondite e formalizzate anche attraverso incontri pubblici con esperti di settore, per diventare la base di una programmazione politica concreta e condivisa.

I tavoli tematici previsti sono:

Urbanistica e turismo, natura e territorio

Arte, musica, sport e cultura

Commercio, accoglienza e sicurezza

Istruzione e sociale

Infrastrutture, viabilità e manutenzioni

Media, politica e rapporti con le istituzioni

Nei prossimi giorni verrà inoltre presentato un calendario di incontri pubblici sul territorio, che coinvolgerà sia il capoluogo sia le frazioni, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Progetto Roseto si candida così a diventare un punto di riferimento per chi crede in una politica costruita dal basso, dove Roseto e i rosetani siano protagonisti reali del cambiamento.