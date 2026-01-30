ALBA ADRIATICA/ LA SINDACA: "L’EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SI MISURA SUI RISULTATI E SULLE COMPETENZE, NON SULLE APPARTENENZE"

In queste ore, attraverso organi di stampa e voci non meglio identificate, vengono sollevate osservazioni e interrogativi sulla recente nomina di una Posizione Organizzativa a supporto dell’Ufficio Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Alba Adriatica.

Ritengo doveroso fare chiarezza.

Ogni scelta che compio come Sindaca ha un unico obiettivo: garantire alla Città un’amministrazione efficace, efficiente e capace di rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini. Le Posizioni Organizzative sono individuate sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto delle competenze professionali, dell’esperienza maturata e delle necessità operative degli uffici.

Il mandato che mi è stato conferito dagli elettori mi impone di agire con autonomia e responsabilità, senza condizionamenti esterni e senza piegarmi a logiche di parte, di schieramento o a dinamiche personali.

Ricordo inoltre che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce con chiarezza i principi di diligenza, imparzialità e lealtà verso l’Istituzione, che devono orientare l’azione di ogni lavoratore pubblico, indipendentemente da qualsiasi appartenenza politica. A ciò si aggiunge quanto previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 165/2001, che ribadisce l’obbligo di servizio esclusivo nell’interesse della Pubblica Amministrazione.

Le scelte organizzative dell’Ente non possono essere ostacolate da polemiche strumentali o da interferenze che nulla hanno a che vedere con il bene collettivo. Il mio compito è amministrare Alba Adriatica, non alimentare contrapposizioni.

Eventuali valutazioni di carattere politico trovino spazio nelle sedi opportune dei partiti. La mia attenzione resta concentrata sulle responsabilità istituzionali che mi competono e sulle priorità reali della comunità.

Continuerò a operare con determinazione affinché l’azione amministrativa resti saldamente orientata alla qualità dei servizi e al buon governo della Città.

La Sindaca

ANTONIETTA CASCIOTTI