VIDEO/ ELEZIONI, LISTA UNITARIA CON TANCREDI, NO SECCO DI SECA: «CASTELLI HA BISOGNO DI CHI CONOSCE IL TERRITORIO»

L’ipotesi di una lista unitaria con Paolo Tancredi candidato sindaco sembra allontanarsi sempre di più. A escluderla con decisione è l'ex Sindaco Rinaldo Seca, che conferma come il proprio schieramento sia già al lavoro su un percorso autonomo sostenendo la candidatura della sua ex vice sindaco Francesca Trailani.

«Non è un’ipotesi che interessa a me né alla parte politica che lavora insieme a me – afferma Seca – quindi non ci sono le condizioni per costruire una lista unitaria. Mi auguro che all’interno del mio partito non ci siano tentativi di avvicinamento su questa strada, perché per quanto mi riguarda non la prendo nemmeno in considerazione». Una chiusura netta, motivata anche dal clima che si respira a pochi mesi dalle elezioni. «Staccarmi la spina adesso mi puzza – aggiunge – e spero davvero che nessuno stia “flirtando” verso questa soluzione». Il progetto politico del gruppo guarda invece a una proposta fortemente radicata nel territorio. «Noi saremo da un’altra parte – sottolinea – perché riteniamo che Castelli sia un patrimonio universale, ma con esigenze profondamente territoriali. Ha bisogno di castellani che conoscano davvero il territorio». A sostegno della propria tesi, l’esponente politico richiama anche l’esperienza recente dell’emergenza neve: «Se durante la nevicata non ci fosse stata una conoscenza palmo a palmo del territorio, non avremmo risolto assolutamente nulla. Questo è un dato di fatto».