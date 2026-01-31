STADIO COMUNALE DI NERETO, ARRIVA IL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

Un nuovo e importante intervento di riqualificazione interesserà lo 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲𝗱𝗶𝗡𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼, che sarà dotato di un manto in erba sintetica e sottoposto a ulteriori lavori di messa in sicurezza. Un obiettivo previsto dal programma elettorale 2023–2028 dell’Amministrazione comunale che entra ora nella fase operativa. A fine dicembre il Sindaco,𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗲𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶, ha sottoscritto la convenzione con la Regione Abruzzo che ha assegnato al Comune di Nereto un contributo pari a 400.000 euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’impianto sportivo.

Il finanziamento regionale è stato reso possibile grazie all’interessamento dell’assessore regionale Umberto D’Annuntiis.

Con l’ultima deliberazione del Consiglio comunale è stato inoltre approvato il cofinanziamento comunale di 280.000 euro, tramite accensione di mutuo, completando così il quadro economico complessivo dell’intervento, pari a 680.000 euro.

Il progetto, già approvato dalla Giunta comunale nel 2022 e corredato dal parere favorevole del CONI, prevede il rifacimento del manto in erba sintetica e ulteriori lavori finalizzati alla piena messa in sicurezza dello stadio.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per le procedure necessarie: l’affidamento dei lavori è previsto entro il 31 maggio 2026.

“L’intervento – chiarisce il sindaco Laurenzi - si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina: dopo la recente riqualificazione della pista di atletica, lo stadio comunale sarà completamente rigenerato, superando le criticità esistenti e garantendo maggiore sicurezza e funzionalità per atleti, società sportive e cittadini”.

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento al consigliere delegato allo sport Massimo Salvi per il costante impegno, all’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e alla Regione Abruzzo per il continuo sostegno al Comune di Nereto nel percorso di miglioramento delle infrastrutture strategiche del territorio.

L’Amministrazione prosegue il proprio lavoro nel segno della continuità, della responsabilità e della determinazione, dando attuazione alle azioni previste dal programma amministrativo.