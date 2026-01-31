ATRI SI PREPARA AL CARNEVALE, ECCO GLI EVENTI CON IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Atri si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un articolato programma di eventi che, dal 14 al 17 febbraio, animerà la città, coinvolgendo Palazzo Acquaviva e il centro storico e la frazione di Casoli con musica, colori, spettacolo e momenti di convivialità. Si inizia sabato 14 febbraio 2026, alle 20, nel suggestivo Palazzo Acquaviva, con il Gran Galà di Carnevale, ospitato nelle sale del Palazzo: una serata esclusiva in cui il fascino del Carnevale incontra l’eleganza e il piacere di stare insieme. Musica e balli accompagneranno gli ospiti grazie a “Musica & Passione” con Leopoldo Ferretti, Giuseppe Cardelli e Adriana, mentre un ricco buffet carnevalesco contribuirà a creare un’atmosfera conviviale e raffinata. Il dress code prevede maschera o abbigliamento elegante. L’ingresso ha il costo di 20 euro per informazioni e prenotazioni: 339 5348363. Il programma prosegue domenica 15 febbraio, nel Centro Storico di Atri, con la Sfilata di Carri Allegorici, in programma dalle 14 alle 19. Un pomeriggio di festa aperto a tutta la cittadinanza, tra creatività, musica e allegria, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori. Conclusione martedì 17 febbraio a Casoli di Atri, dove dalle 15,30 si terrà la Festa in maschera per bambini, con sfilata e momenti di animazione nel Circolo Ricreativo ACLI “E. Panetta”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

“Il Carnevale è un momento di condivisione e di festa che coinvolge l’intera comunità – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – e rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Desidero ringraziare la Pro Loco Hatria e il Circolo Ricreativo ACLI ‘E. Panetta’ per il prezioso lavoro organizzativo e per la collaborazione, che hanno reso possibile la realizzazione di un programma articolato e rivolto a tutte le fasce di età”.