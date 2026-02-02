CENTRODESTRA IN FRANTUMI A ISOLA: NASCE UN FRONTE TRASVERSALE CONTRO DI MARCO

Scossone politico a Isola del Gran Sasso, dove il centrodestra locale appare sempre più diviso in vista delle prossime elezioni amministrative. A far esplodere le tensioni sarebbe la candidatura di Giancarlo Di Marco, commercialista stimato ed ex consigliere comunale nell’amministrazione che portava il suo stesso cognome, una candidatura che fino a pochi giorni fa veniva data come praticamente certa. Secondo quanto emerge da una mail proveniente dall’ambiente politico isolano, una parte consistente del centrodestra non avrebbe però digerito la scelta. In particolare, gli ex consiglieri Massimo Di Giancamillo, Gianluca Colantoni e Romeo Panetta starebbero lavorando alla costruzione di un nuovo gruppo alternativo, segnale evidente di una frattura ormai consumata. Un’operazione politica che avrebbe contorni sorprendenti: il nascente schieramento sarebbe infatti composto da esponenti provenienti da aree del centrosinistra e da ciò che resta dell’amministrazione uscente, dando vita a una sorta di coalizione trasversale con l’obiettivo di contrastare proprio la candidatura di Di Marco. La spaccatura rischia di avere conseguenze pesanti sugli equilibri elettorali. Da una parte un centrodestra indebolito e diviso, dall’altra un fronte eterogeneo che prova a presentarsi come alternativa credibile, seppur con anime molto diverse al proprio interno. Al momento, dai protagonisti non arrivano dichiarazioni ufficiali, ma il clima che si respira a Isola è quello di una campagna elettorale già entrata nel vivo, tra veti incrociati, malumori e manovre sotterranee. Una cosa appare certa: l’unità del centrodestra isolano, data per scontata fino a poche settimane fa, oggi non esiste più. E la corsa verso le urne si preannuncia più aperta e imprevedibile che mai.