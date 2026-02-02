ANTONETTI: “TERAMO ALLO SBANDO: OTTO ANNI DI RITARDI, COSTI RADDOPPIATI E NESSUNA SEDE PER IL CONSIGLIO COMUNALE”

Dopo aver dormito per otto anni sul recupero della Casa dei Teramani, alias la sede del Comune, con un ingente aumento dei tempi di inizio lavori e dei costi da 5 a 10 milioni, qualche giorno fa ho appreso dagli organi di informazione che la peggiore Amministrazione cittadina che si ricordi a memoria d’uomo non conosce e non ha ancora individuato il luogo nel quale svolgere i prossimi Consigli comunali che, come è noto, rappresentano per una comunità il luogo più alto della democrazia. Infatti dopo “soltanto” otto anni apprendiamo che l’Amministrazione “è impegnata nella ricerca di una soluzione alternativa al Parco della Scienza…”! Eppure con la solita prosopopea e ingannevolezza nel mese di novembre 2025 ci avevano annunciato che a breve i Consigli comunali si sarebbero tenuti nella sala Ipogeo...opera peraltro non ancora completamente ristrutturata nonostante siano trascorsi due anni e mezzo con un costo di circa 2 milioni di euro. Come al solito dichiarazione non vera! In effetti “soltanto” dopo otto anni l’Amministrazione si sveglia dal suo ormai proverbiale torpore e scopre che “è importante lasciare lo spazio di Piazza Garibaldi come luogo destinato agli eventi culturali” e che bisogna fare attenzione “agli aspetti economici per l’adeguamento della struttura pari a circa 50 mila euro … che potrebbe essere evitato alla luce della temporaneità della soluzione .. vista la riapertura del Municipio di Piazza Orsini…”!! Ma veramente si può arrivare a tanto!! Praticamente un ottimo episodio di “Oggi le comiche”, programma televisivo degli anni settanta di grande notorietà. Potrebbe bastare qui e, invece, No! In effetti scopriamo che l’illuminata ciurma di D’Alberto avrebbe individuato la sede del Consiglio comunale di Teramo nell’Aula del Consiglio Provinciale. Si avete capito bene! Nella sede della Provincia..! Dopo il primo, consueto, momento di sconforto, pensa che ti ripensa, ho però maturato una convinzione: visto che effettivamente il Comune di Teramo è “di fatto” governato dal Presidente della Provincia che decide indisturbato e per tutti noi quello che si deve fare o non fare nella nostra Città, potrebbe essere finalmente l’ora di svolgere i Consigli comunali a casa sua e da lui presieduti! Fantastico. E tanto che ci siamo, visto che l’aula è un po’ piccola e che … i consiglieri di opposizione danno solo fastidio e non contano niente, noi potremmo seguire il Consiglio da remoto o dai giardinetti della Villa Comunale..! Questa Amministrazione è allo sbando, continua a prendersi gioco dei teramani e fa sempre più danni.. E’ molto sconcertante e avvilente anche perché se è vero che .. al peggio non c’è mai fine e anche vero che questi incoscienti e incapaci di amministrare ci hanno anche …. “minacciati” annunciando che stanno realizzando la Città dei prossimi 50 anni..! Aiuto! Povera Teramo.

Carlo Antonetti