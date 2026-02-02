BIBLIOTECA DI VIA XX SETTEMBRE, VIA LIBERA AL RESTYLING: SPAZI RECUPERATI, MA GLI AFFRESCHI APRONO UN NUOVO FRONTE

Un altro progetto rimasto a lungo nel cassetto torna finalmente a camminare. La Giunta Comunale di Tortoreto, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali della Biblioteca comunale di via XX Settembre, in precedenza occupati dagli uffici dell’Urbanistica e da tempo inutilizzati.

L’intervento interesserà l’edificio, articolato su due piani fuori terra, e prevede un restyling completo della facciata, l’impermeabilizzazione del balcone e la manutenzione straordinaria degli spazi interni. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire piena funzionalità a una struttura ritenuta centrale per la vita culturale della città.

Secondo il cronoprogramma, i lavori saranno affidati a breve e dovrebbero durare poco più di 40 giorni, consentendo una riapertura in tempi relativamente rapidi.

Durante le fasi preliminari del progetto, però, è emerso un elemento inatteso: nel corso di alcuni saggi al piano ammezzato sono stati individuati affreschi di interesse storico-artistico. Una scoperta che ha spinto l’Amministrazione a distinguere i percorsi: mentre i lavori sul resto dell’edificio andranno avanti regolarmente per rendere fruibili gli spazi, la stanza interessata dagli affreschi seguirà un iter separato di tutela, controllo e successivo restauro specialistico, in collaborazione con le autorità competenti.

“Siamo soddisfatti di aver recuperato un altro progetto fermo da tempo – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Arianna Del Sordo –. Riaprire questi locali significa dare più spazio alla cultura e ai nostri giovani. La scoperta degli affreschi è stata un’emozione inaspettata che impreziosisce ulteriormente l’edificio: lavoreremo affinché questo patrimonio venga adeguatamente restaurato, senza però rallentare il cronoprogramma di riapertura della struttura”.

Un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a coniugare recupero funzionale e valorizzazione storica. Resta ora da verificare se i tempi annunciati saranno rispettati e se, oltre alla riapertura degli spazi, si riuscirà davvero a trasformare la biblioteca in un punto di riferimento vivo e frequentato per la comunità.