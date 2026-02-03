NJOI MODERATI: «NESSUNO DESTABILIZZI IL CENTRODESTRA ISOLANO, ANDIAMO UNITI»

Il tentativo di destabilizzare il centrodestra isolano non riuscirà nel suo intento.

Siamo uniti e lavoriamo ad un programma che unisce, e daremo al nostro meraviglioso

borgo una squadra forte, coesa e competente.

Sono queste le parole del coordinamento del gruppo NOI MODERATI ISOLA DEL GRAN

SASSO, che ci tiene a sottolineare come i temi e i programmi valgono e uniscono più delle

persone.

Il coordinatore Marco di Ermenegildo afferma che la narrazione dell' avvocato Stefano

Mariano sia perfettamente in linea con i nostri valori.

Lavoriamo fianco a fianco con tutte le forze coinvolte sul tavolo del centrodestra,

confrontandoci sui diversi aspetti. Abbiamo tutti lo stesso obbiettivo: rilanciare il nostro

borgo e dare ai nostri cittadini un'amministrazione competente.

Noi Moderati Isola