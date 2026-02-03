FOTO/ CAMBIO DEL SENSO DI MARCIA, PROTESTA DEI RESIDENTI DI LARGO MELATINO E PIAZZA SANT’ANNA, CAMION SI INCASTRA

I residenti di Largo Melatino e Piazza Sant’Anna scrivono alla nostra redazione per segnalare gravi disagi legati al recente cambio del senso di marcia nella zona, che starebbe creando problemi quotidiani alla viabilità. Nelle scorse ore, un camion è rimasto bloccato in Via delle Recluse, causando l’ennesima interruzione del traffico. Una situazione che, secondo quanto riferiscono i cittadini, si ripete quasi ogni giorno: mezzi pesanti sostano con le quattro frecce accese occupando la carreggiata anche per una, due o tre ore, il tempo necessario alle operazioni di scarico. I residenti denunciano inoltre che una ditta effettua carico e scarico merci utilizzando una gru posizionata in Circonvallazione Ragusa, di fronte all’ex manicomio, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nelle strade adiacenti. «È normale tutto questo? – si chiedono i cittadini – oppure qualcuno dovrebbe intervenire e controllare?». Da qui l’appello all’amministrazione comunale affinché venga trovata una soluzione rapida ed efficace per limitare i disagi e garantire una viabilità più ordinata. «Viviamo continui disservizi nel centro storico – concludono – e ancora una volta abbiamo la sensazione di un’amministrazione inesistente».