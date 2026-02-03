AUTOSTAZIONE, DALLA COMMISSIONE NESSUNA NOVITÀ: CONFERMATA LA CHIUSURA DEI LAVORI ENTRO MARZO, MA SI SAPEVA DA TEMPO...

Dalla Commissione regionale di Vigilanza convocata in Regione sull’autostazione di piazzale San Francesco, di fatto, non è arrivata alcuna novità sostanziale. Nel corso della seduta è stato infatti ribadito quanto già noto da mesi: i lavori saranno conclusi entro marzo, come già comunicato in precedenza dalla ditta esecutrice Fabbi al sindaco di Teramo. Una circostanza che solleva interrogativi sull’opportunità stessa della convocazione della Commissione, dal momento che l’esito dell’incontro ha sostanzialmente confermato informazioni già in possesso dell’Amministrazione comunale. Al termine dei lavori, i consiglieri regionali Giovanni Cavallari (capogruppo Abruzzo Insieme) e Sandro Mariani (presidente della Commissione Vigilanza) hanno diffuso un comunicato in cui si sottolinea che «i lavori di riqualificazione dell’autostazione di piazzale San Francesco a Teramo saranno ultimati entro il prossimo 15 marzo». La Commissione si è svolta a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, su richiesta dello stesso Cavallari. All’audizione hanno partecipato il dirigente Gestione Emergenze, Sicurezza, Ambiente e Manutenzione Immobili di TUA S.p.A., Silvio Liberatore, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo Giancarlo Misantoni, i progettisti dell’opera e i rappresentanti del Comune di Teramo: il sindaco Gianguido D'Alberto, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio e il dirigente ai Lavori Pubblici Pierluigi Manetta. «L’incontro di oggi è stato importante – affermano Cavallari e Mariani – perché consente di fissare una data certa per il completamento dei lavori e di ricostruire l’iter dell’intervento, chiarendo le criticità che ne hanno rallentato l’ultimazione». Secondo i due consiglieri regionali, il completamento dell’autostazione rappresenta uno snodo fondamentale per il trasporto pubblico regionale e locale, con piazzale San Francesco destinato a tornare punto nevralgico per i collegamenti cittadini, verso la costa e le aree interne.

E.D.C