VIDEO / DI GIANVITTORIO È IL PRIMO SINDACO ABRUZZESE AD ENTRARE IN FUTURO NAZIONALE CON VANNACCI

Il sindaco di Notaresco Tony Di Gianvittorio ha annunciato la propria adesione a Futuro Nazionale, il movimento promosso dal generale Roberto Vannacci. Una scelta che segna un passaggio politico rilevante anche a livello regionale: Di Gianvittorio è infatti il primo sindaco abruzzese a entrare ufficialmente nella formazione guidata dall’ex comandante della Folgore. L’adesione viene presentata come una scelta di coerenza e di visione, maturata – spiega il primo cittadino – dalla condivisione di valori legati a identità, sicurezza, merito e difesa degli interessi nazionali. Temi che, secondo Di Gianvittorio, trovano oggi in Futuro Nazionale uno spazio politico chiaro e riconoscibile. «Ho deciso di aderire a Futuro Nazionale perché credo in un progetto che rimette al centro l’Italia, i territori e i cittadini – afferma il sindaco –. È una proposta che parla di concretezza, di rispetto delle istituzioni e di difesa delle comunità locali, senza ambiguità». La scelta del sindaco di Notaresco rappresenta anche un segnale di radicamento del movimento in Abruzzo, regione nella quale Futuro Nazionale punta a costruire una rete di amministratori, professionisti e rappresentanti del mondo civico. Per Tony Di Gianvittorio, il percorso amministrativo a Notaresco prosegue senza cambiamenti nell’azione di governo locale, ma con l’intenzione di portare anche a livello politico più ampio le istanze del territorio. Un passaggio che apre una nuova fase del suo impegno pubblico e che potrebbe avere ripercussioni nel quadro politico abruzzese, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

