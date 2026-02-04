VIDEO/ IL SINDACO FERRETTI CONTRO LA MINORANZA: “SULLA RETE GAS SOLO POLEMICHE, ZERO PROPOSTE”

E' il sindaco Piergiorgio Ferretti a intervenire direttamente per replicare alle critiche sulla vendita della rete del gas comunale, bollando come strumentali e fuorvianti le ricostruzioni diffuse dall’associazione Officina e da alcuni esponenti della minoranza. Il primo cittadino chiarisce che la rete del gas è di proprietà del Comune di Atri e che la procedura di alienazione è gestita dall’Ambito territoriale della Provincia di Teramo, di cui fanno parte tutti i Comuni proprietari delle infrastrutture. La vendita, sottolinea, non è un obbligo, ma una scelta consapevole e responsabile, frutto di valutazioni tecniche, economiche e patrimoniali. Secondo le analisi effettuate da tecnici specializzati, l’operazione consentirà un introito stimato di circa 7 milioni e 700 mila euro. Una somma che permetterà al Comune di non sostenere più investimenti sulla rete, di evitare costi di manutenzione straordinaria e di azzerare i rischi legati alla gestione futura dell’infrastruttura. Al contrario, mantenendo la proprietà della rete, non vi sarebbe alcun incasso immediato e l’entrata complessiva nei prossimi dodici anni si fermerebbe a circa 1 milione e 300 mila euro, con la necessità di affrontare importanti spese di manutenzione e con una perdita di valore del bene stimata in oltre 2 milioni di euro. Ferretti ribadisce inoltre che il Comune, indipendentemente dalla proprietà della rete, non può incidere sulle tariffe del gas, che sono stabilite esclusivamente da ARERA. Quanto al patrimonio comunale nel suo complesso, Ferretti parla di una crescita significativa negli ultimi anni, grazie a opere pubbliche realizzate o in corso per circa 30 milioni di euro, che stanno rendendo Atri più moderna, sicura, funzionale e attrattiva. Sul fronte finanziario, il primo cittadino rivendica un percorso di risanamento basato su un forte contenimento della spesa e su una gestione rigorosa delle risorse, senza aumenti delle tariffe comunali, fatta eccezione per l’introduzione dei parcheggi a pagamento, inserita in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, viabilità e sicurezza.

Infine, il sindaco replica anche alle dichiarazioni della consigliera Italiani sulle infiltrazioni d’acqua nella scuola elementare dopo i recenti temporali. Accuse che Ferretti definisce infondate e tardive, assicurando che l’Amministrazione comunale monitora costantemente lo stato degli edifici scolastici e interviene con manutenzioni programmate e puntuali.