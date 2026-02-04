FOTO/ PONTE SAN GABRIELE, SI SOLLEVA L’ASFALTO SUI GIUNTI: STRADA CHIUSA PER INTERVENTO URGENTE, E' STATO RIFATTO MENO DI UN ANNO FA

L’asfalto si solleva e si spacca sui giunti di Ponte San Gabriele a Teramo, creando una situazione di serio pericolo per la circolazione, soprattutto per le moto ma anche per le auto. Un problema che fa discutere, considerando che il ponte è stato rifatto neppure un anno fa da ANAS, con lavori già caratterizzati da ritardi. Nel pomeriggio di oggi la Polizia locale è intervenuta disponendo la chiusura temporanea del ponte per consentire un intervento urgente sui giunti staccati, al fine di ripristinare condizioni minime di sicurezza. Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Cozzi, che ha commentato con amarezza: «È su queste strade che Teramo va verso il futuro», sottolineando come l’episodio sollevi interrogativi sulla qualità degli interventi eseguiti e sui controlli successivi ai lavori. La deformazione dell’asfalto rappresenta un rischio concreto: una ruota che colpisce un giunto sollevato può causare perdita di controllo, cadute e danni ai veicoli. Diversi automobilisti e motociclisti hanno segnalato la situazione già nelle ore precedenti alla chiusura. In attesa di chiarimenti sulle cause del distacco e su eventuali responsabilità, resta la preoccupazione per un’infrastruttura recente che avrebbe dovuto garantire standard elevati di sicurezza e durabilità. Il ponte riaprirà solo dopo il completamento delle operazioni di sistemazione e le verifiche tecniche necessarie.