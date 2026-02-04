UNICO GRAN SASSO LIVING ALLA BIT DI MILANO: I BORGHI DELL’APPENNINO ABRUZZESE SI RACCONTANO AL MONDO

Unico Gran Sasso Living, rete che riunisce 22 comuni dell’Appennino abruzzese con il Comune di Crognaleto capofila, sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio presso Fiera Milano, all’interno dello stand della Regione Abruzzo (Padiglione 11 | P01 P19 S02 S20), confermando il proprio percorso di collaborazione istituzionale e promozione integrata del territorio. Con la comunicazione “Borghi del Gran Sasso – Natura, Arte, Emozioni. Vieni a scoprire terre incantate, preziose tradizioni e meraviglie senza tempo”, la rete porterà a Milano una narrazione che mette al centro i borghi, il paesaggio, il patrimonio culturale e il valore delle comunità locali, proponendo un’idea di turismo sostenibile, autentico e fortemente legato all’identità dei luoghi, ma capace anche di guardare all’innovazione. Tra gli strumenti presentati, i visori per la realtà virtuale che consentiranno ai visitatori di vivere un’anteprima immersiva delle esperienze offerte dal territorio.

Momento centrale della presenza in fiera sarà il panel in programma l’11 febbraio alle ore 15.30, dedicato al racconto di Unico Gran Sasso Living come modello di cooperazione territoriale e visione condivisa per il rilancio delle aree interne.

Un contributo di particolare rilievo sarà assicurato dalla partecipazione di Guido Castelli, Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, a sottolineare il legame tra ricostruzione, rigenerazione dei territori e nuove prospettive di sviluppo turistico e sociale.

«La rete dei 22 comuni, con Crognaleto capofila, dimostra come la collaborazione istituzionale sia uno strumento decisivo per valorizzare i borghi, le aree interne e le straordinarie risorse naturali e culturali di questi territori. La ricostruzione non è soltanto riparazione materiale, ma anche rilancio economico e turistico: eventi internazionali come la BIT sono occasioni strategiche per raccontare un Appennino che torna protagonista, attrattivo e competitivo. Continueremo a sostenere percorsi di rete e progettualità integrate capaci di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali. Stiamo lavorando senza sosta per aumentare ulteriormente l’attrattività del territorio anche attraverso progetti importanti e ambiziosi come NextAppennino e migliorare l’offerta turistica di tutto l’Appennino», ha dichiarato Castelli.

«La BIT di Milano è un passaggio strategico per consolidare il lavoro che stiamo portando avanti insieme ai comuni della rete – afferma il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia –. Unico Gran Sasso Living non è solo un progetto di promozione turistica, ma una vera visione di futuro per le nostre comunità montane. Raccontare questo percorso in un contesto come la BIT significa confrontarsi con istituzioni e operatori, costruire relazioni e dare forza a un’idea di sviluppo che unisce identità, territorio e opportunità concrete».

La partecipazione alla BIT si inserisce in una strategia più ampia di posizionamento di Unico Gran Sasso Living come sistema territoriale capace di dialogare con i grandi temi del turismo contemporaneo: sostenibilità, qualità dell’esperienza, valorizzazione delle aree interne, integrazione tra politiche pubbliche e iniziativa locale, innovazione e accessibilità.

In questa direzione va anche la realizzazione di una piattaforma di visita guidata in realtà virtuale, che consente un’esperienza immersiva tramite visori VR e una fruizione a 360 gradi su tutti i dispositivi. Uno strumento pensato per rafforzare l’attrattività turistica e la diffusione del brand, garantendo al tempo stesso portabilità e inclusione, rendendo i borghi del Gran Sasso esplorabili ovunque e da chiunque.

Un’occasione, dunque, per rafforzare la visibilità del progetto e ribadire che il futuro dei borghi passa dalla capacità di fare sistema, raccontarsi in modo coerente e costruire valore nel tempo.