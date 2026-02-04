A24–A25, PROROGA AI COMMISSARI E NUOVE RISORSE DAL MIT

Il decreto Infrastrutture interviene nuovamente sulla gestione dell’autostrada A24–A25, confermando la continuità dell’assetto commissariale e rafforzando il quadro delle risorse disponibili per i lavori.

Il provvedimento stabilisce infatti l’estensione dell’incarico per i due Commissari straordinari già operativi sul tracciato che unisce Roma a L’Aquila. Uno continuerà a seguire gli interventi legati al sistema idrico e all’adeguamento sismico della galleria del Gran Sasso, mentre all’altro resterà affidata la responsabilità degli interventi di messa in sicurezza sismica lungo il resto dell’infrastruttura.

Accanto alla proroga, il decreto assegna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse necessarie per portare avanti la manutenzione straordinaria dell’asse autostradale.

La finalità è quella di imprimere una decisa accelerazione ai cantieri, riducendo i tempi di realizzazione e assicurando agli utenti collegamenti più affidabili e conformi agli standard di sicurezza.