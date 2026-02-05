VIDEO-FOTO/ GIUNTI SALTATI SULLA STATALE: ANAS E DITTA APPALTATRICE TORNERANNO A TERAMO PER I RIPRISTINI

Saranno l’Anas e la ditta appaltatrice a tornare a Teramo per sistemare tutti i giunti presenti lungo il tratto di strada interessato dai recenti cedimenti. Due di questi risultano già saltati e dovranno essere ripristinati integralmente a spese dell’impresa esecutrice dei lavori. A renderlo noto è l’assessore comunale Mimmo Sbraccia, che ha spiegato come il Comune si sia attivato immediatamente dopo le segnalazioni per sollecitare un intervento risolutivo. «Abbiamo già inviato le PEC ad Anas – afferma Sbraccia – chiedendo un intervento urgente e definitivo. Non è accettabile che, a distanza di poco tempo dai lavori, si verifichino situazioni di questo tipo». Nel frattempo, anche nella giornata di oggi il Comune è intervenuto in via tampone per ripristinare la sicurezza e limitare i disagi alla circolazione, in attesa dell’arrivo dei tecnici incaricati. Gli operai comunali hanno provveduto a sistemare provvisoriamente il tratto più compromesso, consentendo il transito dei veicoli in condizioni accettabili. L’obiettivo, spiega l’amministrazione, è evitare ulteriori pericoli per automobilisti e residenti, soprattutto lungo una strada ad alta percorrenza che attraversa il territorio comunale e rappresenta un collegamento fondamentale per il traffico locale e di attraversamento. Secondo quanto riferito dall’assessore, Anas avrebbe già assicurato un sopralluogo a breve, al termine del quale verrà definito un cronoprogramma per il ripristino completo dei giunti danneggiati e per la verifica delle altre strutture presenti lungo il tratto. Il Comune continuerà a monitorare la situazione e a mantenere alta l’attenzione affinché i lavori vengano eseguiti in tempi rapidi e con standard adeguati, scongiurando il ripetersi di problemi simili in futuro. Se emergeranno ulteriori responsabilità, l’amministrazione è pronta ad attivare ogni azione necessaria a tutela della sicurezza pubblica.